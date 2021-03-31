房市／竹北這裡最有生活感 屋主多惜售
財經中心/綜合報導
2021-03-31 08:00:00
位於竹北高鐵特區的新瓦屋生活圈環繞著新瓦屋客家文化保存區發展，假日有小農市集、露天電影院、藝術家駐村創作，悠閒的生活環境在高樓林立的高鐵特區更顯特別，在地房仲表示，因為生活環境佳加上機能也漸到位，許多科學園區員工入住此區後就不想搬走，因此釋出物件量一直很少，屋主多惜售。
「新瓦屋」被納入高鐵新竹站特定區的都市計畫範圍內，在地方文史工作者及六家居民的共同呼籲而保存下來，經過行政院客家委員會與地方政府協調之後，劃設為全國第一處「新瓦屋客家文化保存區」，區域內有紅磚古厝、文創小店、餐廳、特色書店等休閒設施。信義房屋竹北文興店店長陳世光表示，新瓦屋客家文化保存區位於高鐵特區的新瓦屋公園內，位於文興路一段、嘉豐二街路口，紅磚古厝被綠意環繞，假日有小農市集、露天電影院，舉辦兒童活動，一旁有公園有水池，環境很適合生活與育兒。陳世光表示，新瓦屋生活圈圍繞著新瓦屋公園發展，周邊有新建案，也有屋齡5-10年的電梯大樓，三房帶車位總價落在1500-2200萬之間，房屋單價因是否面公園有所差異，因為當地的生活氛圍很好，因此屋主大多惜售，也很少有房屋釋出。新瓦屋生活圈為高鐵特區內生活機能發展相對完善的一區，已有超商、星巴克、露易莎、麵包店、藥局入駐，生活機能已逐漸到位，新瓦屋生活圈雖在高鐵特區內，但離縣治二期也很近，騎車到即將開幕竹北遠百購物中心與竹北高鐵站約5分鐘，學區部分有六家國小、東興國中，離將新建學校嘉豐國小預定地也不遠，生活機能、學區俱全。