房市／如何兼顧生活與工作?李德煌:唯有平衡
財經中心/綜合報導
2021-03-31 08:30:00
36歲的信義房屋長庚重劃店店長李德煌入行12年，入行半年內，業績就達300多萬元，是新秀獎標準的一倍以上，曾為優秀業務員出身的他，一向嚴以律己，升上店長才了解，業務工作最難的是在工作與生活中找平衡，他傾聽同事，幫同事找到平衡點，因為唯有在生活平衡，才有更多能量在工作上繼續拚博。
李德煌說，從小他按部就班、乖乖讀書，於輔仁大學經濟系、台北大學不動產與城鄉環境學系研究所畢業，不同於班上一半以上的同學都考上高考、當估價師，他在碩士班就學期間，參加信義房屋的徵才說明會，不僅與自己本科系相關，又想搞懂買賣房屋這件人生大事，決心投入房仲業。他從家鄉林口開始服務，最初土法煉鋼，陌生拜訪從按門鈴開始，李德煌說，當時林口有許多置產的空屋，這些屋主多不住在林口，他為了取得屋主委託，最遠隻身騎車至內湖、新店、基隆登門拜訪，來回就要2小時車程，卻常常撲空。「早上8點出門、晚上12點後才回家，工時很長，卻不得其門而入」李德煌起初難免沮喪，但逐漸有屋主被他的阿信精神感動，把房屋交給他賣。李德煌說，自己的個性不服輸，很多事情都想知道為什麼，因此他會悄悄觀摩前輩如何銷售房屋，模仿他們與客戶應對的方法，假日休假在家，也鑽研不動產的書籍或房市相關新聞，這才逐漸上手。李德煌入行半年後，初期的耕耘逐漸有了回饋，透過客戶口碑相傳，他開始每月都有成交，這期間，也快速累積自己解決問題的能力，他在進入信義房屋1年8個月就選上店長。剛開始，他的管理風格嚴厲，李德煌笑說，因為自己曾成功過，會希望同仁以自己的成功模式執行，但他嘗試過後發現，若以嚴厲的管理方式，剛開始業績有不錯的成效，但時間久了，同仁的心情都不太好，也影響到團體的工作氣氛。擔任業務工作，最難的是工作與生活的平衡，但其實生活的平衡反而有益於工作，因此他開始傾聽，幫同事找到工作與生活的平衡點。他每周會撥一個小時的時間跟同仁一對一互動，從聊天開始，讓許多同仁緊繃的工作壓力得以放鬆，許多同仁跟他聊著聊著就哭了，但抒發情緒之後，路反而能走得長遠。「房地產也能成為助人的一門專業」入行12年，李德煌感到最有成就感的事情是許多親朋好友若有購屋問題，第一個會找他，他在協助親友處理買房終身大事，也從中得到肯定，而父母一開始對他的職涯選擇難免擔心，現也轉而安心，並引以為傲。