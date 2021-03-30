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全聯遇「鮮乳促銷包」！她曝超狂內容物　網愣：從沒見過

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 19:51:45

▲全聯福利中心。（圖／NOWnews資料照）
▲一名女網友日前逛全聯時，發現「鮮乳促銷包」的內容物超狂，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）

許多人喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，對此，也有一名女網友日前在逛全聯時，發現一個「鮮乳促銷組合包」，不過細看附贈的內容物，卻讓大批網友笑稱「厲害了」、「沒見過這種混搭，絕了！」。

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該名女網友昨（29）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文並附圖，而從照片上可以看到，在全聯鮮奶區有好幾袋促銷組合，除了原本主要販售的鮮乳，另外還多送了一罐玻璃瓶裝的「康貝特」以及一罐「鳳梨柳橙汁」，不過因為這個組合相當新鮮，也讓原PO忍不住直呼「有人看過這種組合嗎」？

▲一名女網友在《我愛全聯-好物老實說》發文並附圖。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲一名女網友在《我愛全聯-好物老實說》發文並附圖。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
也因為這3項飲品其實非常不搭，不像是平常附贈會出現的飲品，也讓大批網友笑翻，「感覺是區域限定XD」、「混在一起喝應該可以清宿便」、「康貝特很鬧，想買」、「哈，這組合也太有趣了吧」、「買一組回家套看看，或許是黃金比例」、「要加在一起喝嗎……哈哈」、「確定這一組不會拉肚子嗎」、「說不定下次會有維士比的組合XDD」、「沒見過這種混搭，絕了！」。

不過，還是有網友認為這個組合其實還不錯，「爸爸媽媽和孩子需要的飲料都顧到了」、「厲害了，養蛋白質又養精力」、「我昨天只買到附贈一瓶小瓶保久乳，你這個是大放送吧」、「小孩老婆先生的一次備齊」、「爸爸喝媽媽喝小孩喝，真貼心」、「全家都照顧到了～阿木的果汁，小孩的牛奶，阿爸的康貝特」。（編輯：郭佩蓉）

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