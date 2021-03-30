從上升找緣分！專家曝「下降星座」　秒懂未來姻緣與伴侶

相信常看星座運勢的你，對上升星座一點也不陌生，但你是否知道，除了上升星座外，還有一個同樣重要的下降星座呢？下降星座代表的是「你的對象與婚姻」。塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專就表示，從下降星座可以看出你的命定姻緣與伴侶，只要先查出自己的上升星座，就能對應自己的下降星座，記得邀請好友、閨蜜也一起來看看吧！

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▲塔羅牌艾菲爾老師分享，只要知道自己的上升星座，就能知道能看出你的命定姻緣與伴侶的「下降星座」。（圖／翻攝Pexels）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享，只要知道自己的上升星座，就能知道能看出你的命定姻緣與伴侶的「下降星座」。（圖／翻攝Pexels）

上升星座白羊---下降星座為天秤

上升星座金牛---下降星座為天蠍

上升星座雙子---下降星座為射手

上升星座巨蟹---下降星座為摩羯

上升星座獅子---下降星座為水瓶

上升星座處女---下降星座為雙魚

上升星座天秤---下降星座為白羊

上升星座天蠍---下降星座為金牛

上升星座射手---下降星座為雙子

上升星座摩羯---下降星座為巨蟹

上升星座水瓶---下降星座為獅子

上升星座雙魚---下降星座為處女



上升白羊下降天秤

你的個性比較死心眼，當看中一個人，就會付出一切。若你是女生，通常在感情中是比較強勢的一方；若你是男生，則在感情裡是比較弱勢的。而你的姻緣，大多是出現在比較輕鬆、悠閒的場合，也許是旅行途中，也可能是社交場合在聊天中。而當你有喜歡的人之後，建議不要太高調，越是顯擺，你得來不易的感情就越容易破局，甚至不排除對方容易被人追走，這是你命中的宿命，因此最好等交往一個月後，再開始昭告天下、分享喜悅。

上升金牛下降天蠍

你的外表看起來柔柔弱弱，脾氣一拗起來也是很倔強的。而你的命定情緣，對方會是一個與你相同注重事業的人，只是你的個性太過固執，對方可能會覺得你很難溝通，因為你一旦認定的事情就不想改變，也因此若他也是個固執的人，你們就會常常吵架，即便結婚也是吵鬧不休，很容易破裂。你不適合脾氣硬的對象，最好他是個願意包容你的人。

上升雙子下降射手

你是一個比較健談的人，在社交場合上總有自己的一套。你的命中的婚姻，其中一方一定是比較有錢、富有的。也許你自己本身家境就不錯，那麽你的對象可能會是一個家境平凡的人；若你是家境普普通通，那麽你的另一半就會是個經濟基礎良好的對象。另外，若你是女生，你的老公會擁有厚實的手掌，可以牢牢握緊你，讓你感到溫暖。若你是男生，那麽你的妻子會是比較豐腴的。你在婚姻裡是屬於比較任性的一方。

上升巨蟹下降魔羯

你在感情裡面比較保守一點，不太會有一見鍾情的狀況發生，你不會輕易愛上一個陌生人，只有相處過一段時間後，才有可能動心，所以你的伴侶通常是朋友、同事或是有共同興趣的人。你的命定姻緣，若你是女生，老公會是一個看起來比較嚴肅的人，平時沒有笑容的樣子看似在生氣，整體來說，特質比較像是你的父親，你可能會有一點戀父情結。若你是男生，你的個性會是對於金錢比較斤斤計較、仔細計算的，而你的伴侶比較迷糊，對於理財不在行，需要你多花心思。

上升獅子下降水瓶

受到原生家庭的影響，你的另一半注定是一個與你大相徑庭的人，個性不一樣、興趣也不一樣，甚至年齡也有差距，甚至不排除姐弟戀，或是與二婚者在一起。其實你不是很在意這些差距，選擇對象也沒有一定的標準，總之順眼就好。如果你是女生，則你在婚姻關係中，扮演的會是一個比較辛苦的角色，大小瑣事都由你負責。若你是男生，則你可能平時在家都不太管事，除非小孩做的太過分或吵鬧才會出面管管。

上升處女下降雙魚

上升處女下降雙魚的人，通常皮膚會比較白，家教比較嚴格，母親對你特別關心，也常常念叨你。你的命定姻緣，對方與你不同的是他會是懂得製造生活的情趣的人，生活上也比你放鬆，因為許多事都有你打點好。若你是女生，則你比較容易胡思亂想，做事也比較周全，因此另一半很放心，他會是個掌握大局而不拘泥於小節的人。若你是男生，則你會比較嘮叨，會懂得顧全大局，你的伴侶有點萌萌噠，比較直率。

上升天秤下降白羊

你的個性比較優柔寡斷一點，需要一個果決力強、個性開朗的對象，最好在你猶豫不決時給你一指引明燈，讓你很有安全感。關於你的命定姻緣，若你是女生，你的老公在學時成績就很優秀，喜歡運動，平時喜歡跑步、游泳、爬山，甚至還會參加馬拉松之類的，他皮膚比較黝黑，屬於陽光型。若你是男生，你的老婆是身材比較纖細苗條的，只是婚後生孩子，可能會有內分泌失調而發胖的狀況，但仍是美美的。

上升天蠍下降金牛

你是個難以捉摸的人，而且你實事求是，當你設定目標，你就會努力的去追逐。關於你的命定姻緣，如果你是男生，你的老婆會是一個喜歡笑的女人，笑起來甜甜的有酒窩，讓你暖到心坎，只是你的個性固執，婚後難免會有衝突，建議你的另一半用撒嬌的方式會比較好。若你是女生，你的伴侶會是一個不浮誇、不會亂吹牛，能夠尊重你的隱私，並且可靠又穩重的人，他的身高中等，不會讓你有壓迫感。

上升射手下降雙子

你是個樂觀的人，對很多事物充滿著好奇心，個性也比較外向，不會排斥參加聚會活動。你的婚姻關係中，你的伴侶會是急性子的人，你們基本都不排斥社交，只是要看心情而定，若其中一個人不想出去，那麽好幾個禮拜宅在家也有可能。若你是男生，你的伴侶頭髮飄逸，個性樂觀，你在家庭中屬於比較懶得管孩子的那一方，你的老婆掌管大小事務。若你是女生，則你的伴侶喜歡旅行，你們常一起外出旅遊，他也許有近視、戴眼鏡，長相比較斯文。

上升摩羯下降巨蟹

你的個性比較不懂得拒絕別人，是大家眼中的爛好人，感情裡多是付出的那一方。你的命定姻緣，對方是一個不太會管束你的人，你受不了總是被盯梢的感覺，喜歡按自己的時間表做事。若你是男生，那你會是個比較嚴肅的老公，漸漸的話也比較少了，對孩子也比較嚴格，你的伴侶是個成熟的女性，她懂得你的想法，與你心靈相通。若你是女生，你雖然對於擇偶有自己的標準，可一旦遇上了一個願意包容你、給你自由的對象，也就不怎麽挑了，甚至會就此安定下來，對方雖不一定有高顏值，卻讓你感覺舒服。

上升水瓶下降獅子

你是一個比較注重門面的人，若你是女生真的會很重視保養，愛漂亮；若你是男生，雖然不至於花很多時間裝扮，卻也不會不修邊幅。關於你的命定姻緣，你的伴侶與你也是個性不同的人，若你是女生，在家庭裡你是比較囉唆的那一個，也有點妻管嚴的傾向，你的伴侶是個好好先生，都是你發脾氣比較多。若你是男生，你的伴侶個性稍微強勢一點，你會配合對方做事，事情抓大方向，小細節不在意。

上升雙魚下降處女

你十分的細膩、敏感，你對婚姻設了非常高的標準，潛意識的你非常需要得到支援和愛。關於你的命定姻緣，若你是女生，你的老公會是一個很有事業心的人，人緣也很好，常常因為工作忙碌加班，或是朋友邀請聚會而不在家，就這點來說你會是比較辛苦的那一方，他身高很高，個性正直，整體來說符合你的期待。若你是男生，你的老婆會是一個蠻漂亮的女生，只是結婚後她的個性會有反差，可能常常嫌棄你的習慣、個性，讓你有點疲倦。（編輯：郭佩蓉）

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