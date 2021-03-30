電費超級貴！租屋妹查電箱見「1景象」臉綠：被房東坑了

水電瓦斯費對租屋族來說是一筆不小的開銷，因此多數人平常就會養成省水省電的好習慣，不過你曾檢查過租屋處的「電錶」嗎？就有一名女網友發文指出，自己明明已經很省電了，但每個月仍然是用了300度電，讓她覺得實在不對勁，於是在看了電錶後發現「真的有問題」！

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「電費很貴？？ 看看租屋處電錶！」為題發文，表示自己的租屋處電費一直以來都很貴，「一個月300度跑不掉，其實一直都覺得非常納悶，怎麼明明沒什麼在用電，也盡量省了，還是300多度」。

還好原PO在今年終於發現原來是「電錶有問題」，她表示租屋處的電錶是「單相2線式（220V）」的電錶，會讓所有用電當220V計算，也就是如果用的是110V的電器時，就會看到電錶瘋狂轉，「等於是兩倍速在跑」。

▲原PO租屋處原本的電錶是「單相2線式（220V）」。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲後來和房東反應後，才換成最標準的「單相3線式（110／220V）」電錶。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有網友建議原PO向房東討回之前白白被坑的電費，「這樣算詐騙嗎？不知道房東繳電費怎麼繳的」、「自己都沒提要還電費的事嗎？這房東…說句良心話，沒品」、「之前的電費確實該退還吧…他這樣坑了多少人啊」、「沒人發現的話就繼續爽賺耶，等於他之前全都翻倍收費，妳有記錄的話討討看吧」、「加油，祝你爭取回多收的電費，房東每個月多收這麼多錢真的很過分……」。（編輯：郭佩蓉）