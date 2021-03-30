見女友父母遭嫌月薪低！30K男曝「驚人資產」：還是沒用
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 23:33:27
現代情侶間交往，是否要走入婚姻，經濟能力絕對是重要關鍵。不過就有一名25歲男網友表示，自己見女友父母，卻因月薪太低遭嫌棄，而他隨後表示自己擁有「驚天資產」，但仍舊沒用。完整過程也引發熱烈討論。
一位25歲男網友在臉書《靠北女友my girl》上訴說近期遭遇，「我今年25歲，月薪固定3萬元，而22歲女友是3萬5左右。前幾天見她父母，什麼禮盒都帶了，但一聽到我的月薪，兩老就希望我們分開」。心急的原PO也立刻吐露自己的「驚人身價」，向女友爸媽解釋「其實我爸有留給我5間板橋的房子，一些還在貸款」，原PO女友原先也只知道其中三間，但還是極力幫男友講話。然而女友爸媽聽完後仍不為所動，還是依舊嫌棄原PO這個人，最後就在一同進餐前就離開現場，只剩下原PO與女友兩人乾坐在餐廳；這樣的遭遇也讓原PO不禁感慨「我知道我工作不夠好，女友又年輕又美麗，我真不知道我現在可以做什麼事，想問問各位有什麼可以給我建議的？」完整遭遇曝光也掀起眾人關注，更有不少人給予實際面的建言「說白了都是你爸給你的，我想女友爸媽應該是想看到屬於你自己的價值」、「女友是嫁你不是你爸，或許她爸媽希望看到的是你的上進心」、「有家產卻沒上進心，敗家不用一年。但你有上進心跟衝勁，未來給我女兒的可能不只這10間不動產」。（編輯：潘毅）