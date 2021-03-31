NOW早報／LINE訊息999+為何不點開？網吐真相：太難受了
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 06:29:42｜2021-03-31 07:11:31
LINE未讀訊息999+卻都不點開？網全歪樓吐真相：太難受了
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，而使用社群軟體交流也得重視一些禮儀。而近日就有網友在網路上分享自己遇到的情況，原PO表示非常不解「為何自己LINE的未讀訊息『從999＋瞬間變為已讀』的情況」，沒想到此舉卻讓大量網友們卻紛紛歪樓，直言「太難受了」，引起熱議。這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「賴的2萬多未讀訊息全被已讀」的文章表示，「超傻眼的，原本這麼多，結果上個廁所回來看到變這樣了，有人知道為什麼會這樣？有解決方法嗎？」從原PO附上的照片中可以看到，原本LINE的未讀訊息有999+卻瞬間變成只有3，對於這樣的情況，許多網友們卻紛紛歪樓，紛紛論戰「為何訊息都不點開的原因」。甚至更有人點出真相在於「懶的點開來看，同時也不會太邊緣」，「懶的點開來看」、「個人覺得就只是懶得點開，這種東西看個人習慣吧」、「有時候就真的群組訊息一直傳，官方帳號廣告也一直傳，多到根本懶得點掉而已」、「廣告訊息就不會想要點開呀～很多欸，不然就是暫時沒興趣」、「我也習慣搜集這種訊息....感覺比較不邊緣，至少廣告會主動密你」。今日天氣／早上鋒面通過有零星陣雨！下午全台天氣晴朗根據中央氣象局預報，昨晚至今（31）日上午，有鋒面接近北部海面，因此北台灣雲量偏多且有零星短暫陣雨；今天下半天鋒面便會離開，北部降雨機率降低，恢復為多雲到晴的天氣，其他地區則不受影響。溫度方面則變化不大，白天各地普遍溫暖微熱，北部及東半部高溫27到29度，北海岸有機會因為低雲或霧使溫度稍低些，至於中南部則在31到33度；各地低溫約20到23度，日夜仍有不小的溫差。陳奕迅斬Adidas代言 網傳「違約金數字」：近況不會太好多個國際品牌因質疑大陸脅迫新疆人生產「血棉花」，發聲明宣布拒用新疆棉，演藝圈眾星除了聲援大陸，也毅然決然切割代言的品牌，香港歌王陳奕迅就火速與合作長達10年的Adidas解約，對此，傳出他將賠償6000萬人民幣（約2.6億台幣）天價違約金，被斷言「近況不會太好」。陳奕迅2011年起為Adidas代言，一合作就是10年，這次因祖國立場和「老友」翻臉，據八卦微博「吃瓜鵝天天爆料」指出，陳奕迅是所有解約藝人中級別最高，不同於其他人只是大陸或大中華區某系列代言人，他則是Adidas「全球終身代言人」，外界原以為他會神隱，沒想到，第一時間就發聲明中止合約。而這次解約，陳奕迅放棄的不僅是代言人身分，正面迎來的反彈聲浪，必定影響到其他商務合作，更讓他頭大的是，傳出違約金至少6000萬人民幣跑不掉。該博主再分析，陳奕迅近年很少到大陸演出，因為疫情也無法辦巡演，去年被爆出收入銳減，加上本次放棄與Adidas的大合約，「不誇張地講，陳奕迅的近況不會太好」。推廣旅遊泡泡 惠恕仁：專家估因此染疫機率接近零帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日來台宣傳帛琉旅遊泡泡，昨天總統蔡英文接見惠恕仁伉儷一行人。惠恕仁致詞時表示，開放旅遊泡泡前，美國專家學者曾到當地考察，評估後，帛琉因為開放台灣旅遊而染疫的機率是400萬分之一，是幾乎沒風險的意思，他透露，現在有人數限制每週只有兩班航班，一班110人，未來希望能開放更多名額。惠恕仁說，他們下機後接到大家熱情款待，就像來到第二個家很自在，台灣是防疫資優生，帛琉一直以來許多防疫措施都仿效台灣，像是適度的邊境管制，為了保全人民安全 ，也是兩國重視的價值，當然這次泡泡旅行，不可能跟疫情之前模式一樣，希望大家多多包涵 ，因為要確保大家安全，能促成這次的旅行，雙方互信也是很重要元素。足球／C羅怒丟臂章先離場 葡萄牙主帥挺：他仍是隊長近日世界盃資格賽，葡萄牙天王C羅(Cristiano Ronaldo)憤怒丟隊長臂章，提前離場引起爭議，也引來FIFA不滿認為此舉歧視了足球，不過葡萄牙國家隊總教練Fernando Santos力挺子弟兵，「他仍然會是我們的隊長。」在出戰塞爾維亞的比賽中，C羅因一次越過球門線的進球被判無效，還領到一張黃牌，讓他氣得在比賽還沒結束時，就把隊長臂章怒丟在地上離場，1分鐘後比賽結束，雙方2:2戰平，由於世界盃沒有VAR輔助判決，只能聽從裁判判決。C羅的舉動在網路上瘋傳，也引來FIFA不滿，認為此舉歧視了足球和FIFA，認為要對C羅處以罰款跟禁賽，不過Santos力挺子弟兵，「很顯然地，他仍然會是我們的隊長，他沒有冒犯任何人。」長腿妹「路邊賣玉蘭花」！駕駛曝地點 網瘋喊：下班衝了在台灣街頭上，時常能見到年邁長輩，在路旁兜售香氣濃郁的玉蘭花。不過卻有網友意外目睹，有長腿正妹竟也拿起籃子，向路過的駕駛兜售玉蘭花。而地點曝光後，立刻也掀起數萬網友瘋狂關注，更有人高喊下班要衝一波現場。一名網友在臉書《爆廢1公社》上分享，自己昨（30）日開車行經台北市建國北高架路段時，意外看到一位身穿牛仔短褲的長腿正妹，在紅燈時拿出花籃販售玉蘭花，讓他忍不住驚呼「現在賣玉蘭花都這麼辣，是對的嗎？」原PO隨後也立刻向這位正妹捧場，買了一串玉蘭花放在車內，還拍下照片記錄。而完整畫面曝光後，立刻也掀起眾多網友高度關注，更興奮地回應「剛好在公司附近耶，下班衝去買一串了」、「朋友們車隊走起」、「太扯了吧，現在連玉蘭花市場都這麼競爭？」。不過也有網友仔細觀察後發現到，這位長腿正妹的身上，疑似有別上白色麥克風，似乎為拍影片收音用途，推測可能是有網路紅人，在製作社會實況企劃。（編輯：張嘉哲）