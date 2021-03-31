娶正妹辦五星級婚宴！新郎喊「不收紅包」 真相眾全傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 06:55:32
常常我們出席親友的婚禮時，總是會考量到婚宴地點以及交情來包禮金，而如果因為有事情不能出席，也會意思意思包個幾千元，但你遇過不用包禮金還能爽吃五星級婚宴的婚禮嗎？近日，就有網友分享自己即將要結婚，邀請網友一同來共襄盛舉，沒想到真相曝光後，引發討論。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「4月1號就要跟另外一半結婚，打算邀請廢友們一起共襄盛舉，婚宴會辦在台北五星級飯店裡，且一律不收禮金，大家認爲我應該留幾桌給廢友呢？就是想要讓廢友盡興而來，歡樂而歸，討個喜氣」原PO並貼出新娘的照片。貼文一出，網友紛紛回應「真假啊，我會去喔」、「我也要去，但我會包六百」、「這邊先幫我登記四大一小喔」、「一家4口會到」、「幾桌都不重要，不要忘記邀請我去吃飯就好」、「真假這麼好喔，地點記得告訴我內」、「地點公佈一波啊」。不過，有內行網友卻跳出打臉表示「ㄜ...沒人發現照片是日本女星嗎？」、「照片不是日本女星堀北真希嗎？是瘋了？」、「堀北真希的照片也敢拿出來貼，愚人節爛梗」、「愚人節這麼早就在鋪梗喔，看到被騙的人笑死」、「我還4月1日中威力彩勒....」、「本來以為真的有吃免錢的，忽然發現4/1愚人節」。（編輯：張嘉哲）