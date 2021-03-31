建國北長腿妹「賣玉蘭花」！本人被神到了 真面目網全暈
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 07:45:39
在台灣街頭上，時常能見到年邁長輩，在路旁兜售香氣濃郁的玉蘭花。不過卻有網友意外目睹，有長腿正妹竟也拿起籃子，向路過的駕駛兜售玉蘭花，其地點曝光之後，引發網友熱議，而也有眼尖的網友立刻就神到該長腿妹的本尊。
一名網友在臉書《爆廢1公社》上分享，自己30日開車行經台北市建國北高架路段時，意外看到一位身穿牛仔短褲的長腿正妹，在紅燈時拿出花籃販售玉蘭花，讓他忍不住驚呼「現在賣玉蘭花都這麼辣，是對的嗎？」照片貼出後引爆話題。結果就在網友一片喊要朝聖時，就有網友神到該女身份，表示這位長腿妹玉蘭花正妹就是遊戲實況主「聶小倩」，其IG也有高達3.1萬的追蹤，不少網友看了之後表示「哇！這五官真的好美啊」、「以前不知道她，本人好漂亮」、「真的好仙女啊！推一個正妹」、「真的是很漂亮耶！連女生都想多看兩眼」。而對於引發討論，聶小倩也在IG吐露自己在路上賣玉蘭花的心情，表示「今天的玉蘭花除了受寵若驚之外，賣的狀況其實並不好....走進車潮，彎腰鞠躬收到冷眼看待或是冷眼看待、迴避視線的佔大多數，不需要譴責任何人的方式，但我上了一課，名叫愛心傳遞。」（編輯：張嘉哲）