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賣90元便當遭嗆「給菜大方點」！老闆揭內幕　老饕全跪了

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 08:09:09｜2021-03-31 08:09:15

▲一名便當店老闆日前收到顧客投訴，要他給配菜大方點，讓他氣到不行。（圖/爆怨公社）
▲一名便當店老闆日前收到顧客投訴，要他給配菜大方點，讓他氣到不行。（圖/爆怨2公社）
便當因為具有方便、快速的特性，成為不少人每天必吃的東西，不過，近日就有一名便當店老闆收到投訴，該客人表示「店面換人經營之後，配菜變少價格也跟著漲價，勸老闆要大方一點」並聲稱自己也同樣做餐飲業，沒想到老闆一串「神回」，引發網友熱議。
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一名便當店老闆在「爆怨2公社」貼文指出，最近收到一個投訴，一個自稱也是做餐飲業的客人說「現在店家換老闆經營了，名字也改了，結果價格全面調漲，漲價我是沒意見，但是看到老闆在裝配菜，真想跟他說，老闆請你大方點，配菜這麼便宜，多給一點成本也不會增加多少，客人吃歡喜才會再上門啊，否則覺得不划算就不來了」並留下兩顆星評價。
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▲一名便當店老闆日前收到顧客投訴，要他給配菜大方點，讓他氣到不行。（圖/爆怨2公社）
而便當店老闆看到這一串評論後，霸氣回擊「本來不想回你，既然你說你是餐飲業者，那我們就來嘴一下，前業主使用的是T5雞腿排雞排，我用的都是T7~T8的，你是餐飲的應該看得懂吧？前業主都用料理包，我用的都是好市多日系咖哩，牛腩、去骨雞腿肉自己熬的，除了菜價便宜外，請問上述原物料，告訴我哪樣沒漲？」
「一般便宜便當幾樣配菜？我的配菜4樣+自炒鹹料，前業主用燙的、淋蒜油！我每樣都自己炒正常爆香，該放的我一樣都沒少，如果要便宜請繞路，並留下貴店名號，也讓我去朝聖看看」隨後便當店老闆也表示「我們家便當大約85、90左右」並發出自家菜色要網友評評理「這樣菜量是真的很少嗎？」
▲便當店老闆曬出自家菜色，要網友評評理，並表示自己用的都是真材實料。（圖/爆怨2公社）
▲便當店老闆曬出自家菜色，要網友評評理，並表示自己用的都是真材實料。（圖/爆怨2公社）
貼文一出，網友紛紛回應「黑心商品的推手，以為便宜才是王道，給真材實料還被嫌貴」、「傻眼...看他這樣留言，很難想像是餐飲業的」、「他是哪種餐飲業？騙吃騙喝的嗎」；另外，也有不少內行人表示「哇T8雞排欸！一塊肉就有四百克左右內，哪一間啊」、「真的很多T5的，肉超小，T8感覺好大一塊啊」、「這價位能吃到T8的雞腿排...哪一間我要去」、「過年前後任何物價上漲20～30％，賣吃的再不漲就真的直接關門」。（編輯：張嘉哲）
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