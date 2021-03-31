超商早餐霸主是哪款？網激推「神組合」：沒有每間都有賣
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 09:26:15
台灣超商林立，一條街上有超過三間的便利商店一點也不為過，許多趕時間的上班族常常會到超商購買早餐，隨便抓個幾樣就去結帳。對此，就有網友討論「超商的輕食類早餐大家有推薦的嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「家裡附近的早餐店每次人都超多，每次要買都會遲到，叫外送的話運費又超貴，隨便就破百真的超囧，想問有人會吃7-11解決的嗎？可不可以推薦一下餐點，我自己早餐是不太喜歡吃太油膩的」。貼文一出，網友紛紛回應「推一下新感覺+1，早餐可以吃雞蛋沙拉，下午茶的話草莓或花生」、「新感覺吐司可以參考一下唷」、「新感覺的鮪魚沙拉，不過不是每間店都有賣歐」、「上次買了新感覺這系列的鮪魚沙拉口味，也蠻好吃的，是吐司的鮪魚沙拉」、「新感覺的吐司，還不錯，有甜的跟鹹的」。另外，也有不少網友紛紛推薦自己的組合「2顆茶葉蛋+無糖高纖豆漿」、「有時候地瓜+咖啡，有時候茶葉蛋+咖啡」、「茶葉蛋加豆漿其實很飽喔」、「2顆茶葉蛋1條熱狗，義美陽光鮮豆漿」、「地瓜還有茶葉蛋，再配一杯豆漿」、「豆漿是基本要配的，茶葉蛋跟地瓜可以二選一」。（編輯：張嘉哲）