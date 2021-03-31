清明過後祖先加持！「4星座」財運大爆棚　這位手氣超旺

一年一度的清明連假即將到來，家家戶戶都會準備豐富的水果、餅乾及鮮花去祭祖，展現慎終追遠的精神。然而，在清明節過後，十二星座的運勢將會如何？「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師就分析直指，「4星座」會受到祖先加持，財運大爆棚！尤其，「雙魚座」的人手氣超旺，可以考慮去買張樂透。

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Top4：牡羊座

太陽、星與金星都在牡羊座，顯示牡羊座財運非常旺盛，能夠得到祖先保佑與加持，若能在清明節到戶外曬曬太陽，能夠將負面磁場消除，迎接新的財富磁場。

Top3：雙魚座

雙魚座偏財運不錯，可以去買買樂透試試手氣，如果作夢有夢到什麼數字也可以將之記下，在路邊買香腸也可以擲擲骰子，也許會賺到很多條，另外，也可以研究一下投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫喔！

▲小孟老師分析，「4星座」清明過後將受到祖先加持，財運大爆棚！尤其，「雙魚座」的人手氣超旺，可考慮去買張樂透。 （示意圖／NOWnews資料照）

Top2：金牛座

最近正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來，將來若想發展副業會是很好的基石。

Top1：天蠍座

天蠍座清明過後會有些外來的投資機會，要評估是否能力所為再去投資較安全，不過投資運勢算很好，若投資市場有跌一些，可以大膽加碼。而正財運算是很不錯，可多做不同的工作來增加財路，收穫會蠻豐盛的。（編輯：許苡晴）