櫃姐女友「純按摩」月收13萬！目標拚買房 知情人抖內幕
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 10:36:44
近年來台灣房價不斷上漲，不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子。而為了拼存錢買房，越來越多年輕小資族投入微創業，努力開創生財之道。就有位男網友透露，自己的櫃姐女友今年初創業開個人工作室，幫人精油按摩，月入8～13萬，但卻讓男網友很是擔心，引發熱議。
有位男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》投稿發文，透露自己女友本來是做彩妝的櫃姐，月收也有4～5萬左右。但原PO女友覺得工作收入太低，於是在今年初選擇創業開了間個人工作室，轉行幫人精油按摩。原PO特別強調女友是「做純的」，目前一小時收費1600元，月收在8～13萬之間，比起當櫃姐高出許多。原PO女友打算做個三四年，存夠錢能買間房子再說。但原PO卻有點疑慮，直言自己「每天上班都會替她擔心出意外」。最後詢問大家，「我又不能阻止她，該怎麼讓自己安心？」有網友認為這樣的收入恐怕「不單純」，「我朋友早期做純油壓…收入沒這麼可觀」、「我去純的基本都是2小時，你女友一小時就1600，應該很會按」、「看價格，不是很純哦」、「我是不信1600一小時純的啦，除非在裝潢很好的五星級店面，個人工作室1600，呵呵」。但也有網友指出，「很多spa都只做女客啊，不要自己半套全套店去太多，就覺得spa都是做黑的好嗎」、「看來應該是當櫃姐的時候，累積的客源」、「應該都是只收女客人，還好吧」、「全職月收這樣一定純啦，是在擔心什麼」。（編輯：倪浩軒）