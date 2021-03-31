沒懷孕狂被酸！媳婦掏銀行卡「嗆1句」 婆婆一聽秒暈倒
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 10:52:08
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。大陸就有一名女子跟老公結婚五年，卻遲遲沒有孩子，結果婆婆竟開始挑毛病，甚至想把她趕出家門，讓女子氣得跑回房間拿出「銀行卡」，並對著婆婆嗆一句，接著收拾行李霸氣離開，沒想到婆婆聽完就瞬間暈倒了。
根據網易新聞《貓咪動物說》報導，大陸一名女子玲玲（化名）與老公祥祥（化名）是透過朋友介紹認識，兩人才交往兩個月就在家人的催促下結婚了，而她們婚後的生活美滿、工作穩定，可是卻遲遲沒有小孩，婆婆也因此對玲玲感到相當不滿。由於擔心自己可能不孕，玲玲就曾到醫院檢查，雖然醫生說身體沒有問題，但婆婆卻不相信她，甚至還開始挑她毛病，不但抱怨玲玲廚藝不好、打掃不乾淨，還嫌棄她是「不會下蛋的母雞」，這讓玲玲氣得回嗆婆婆幾句，想不到對方竟說「妳沒本事生孩子，還是個賠錢貨」，最後把她的衣服、鞋子全扔出房間。面對如此惡劣的婆婆，玲玲也不甘示弱地跑回房間拿了一張銀行卡，並對著婆婆說「我真的受夠了，妳現在要趕我走是吧！走就走，這張卡裡是我媽給我陪嫁的30萬人民幣（新台幣約130萬2433元），妳一分都別想花，我現在跟你們家一點關係都沒有，我以後再也不用伺候妳了」。結果婆婆一聽完，氣到暈了過去，而祥祥當時也剛好下班回來，玲玲就馬上收拾東西回娘家。事後，婆婆還親自上門請她回家，不過玲玲堅持不回去，因為她認為「婆婆請她回家的唯一理由，就只是為了那筆錢而已」。（編輯：許智超）