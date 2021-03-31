刷卡爽買高鐵票卻崩潰！女抖「真實理由」 乘客下巴掉了
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 11:00:22
台灣大眾運輸工具非常多元，不少人為了節省時間，返鄉時都會選擇高鐵搭乘，是我國南北往來重要的運具之一，而其購票管道非常眾多，除了超商、線上訂票、APP購買、現場購買、自動售票機都能買到。對此，就有網友分享自己都刷卡買高鐵票，沒想到聽朋友說出驚人真相，令她超崩潰，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我平常都是用郵局VISA金融卡在高鐵自動售票機買票，想說自己拿的是金融卡，都乖乖選金融卡購票鍵，然後發現都會被收15元的手續費，最近聽朋友說才知道，原來郵局VISA金融卡可選信用卡購票，這樣就不會扣到手續費，想想這幾年的手續費加起來，不知道都可以喝多少杯珍奶了QQ」。貼文一出，網友紛紛回應「......有這種事，我現在才知道，高鐵還我無數個15元喔QQ」、「我一直都用APP，結果有次趕車刷visa金融卡，真的超想哭，我的15元啊」、「X！我不知道用郵局金融卡會扣15元手續費欸...還我錢啊」、「我上次也是這樣，而且簡訊也不會通知，手續費啊嗚嗚QQ」、「我也被扣嗚嗚」、「因為選金融卡視同轉帳，當然要手續費囉！」另外，也有不少內行網友表示「當初辦VISA卡都有看過郵局介紹，所以知道如果現場買票按信用卡交易，這樣就不會被扣手續費，如果是刷卡之後APP取票或是高鐵車站取票不用手續費，如果是超商取票應該是要手續費10元一張喔！」（編輯：張嘉哲）