婆婆做客有怪癖！堅持手洗尪內褲 人妻傻眼：這樣正常嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 11:23:10
婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。就有位人妻抱怨，自己婆婆每次來家裡做客時，有個怪異的習慣就是一定要從髒衣服籃中挑出老公的內褲，帶回去手洗，然後再用乾淨耐熱袋裝好送回去。人妻直言覺得這樣的行為「匪夷所思」，也多次委婉表達老公已經是成年人，不需要媽媽幫他洗內褲，但婆婆還是樂此不疲。讓人妻傻眼詢問大家，「這到底什麼心態？」
有位女網友在臉書社團《匿名公社》投稿發文，透露自己與老公結婚6年來，婆婆每次來家裡做客過夜時，都會「偷帶老公一件內褲回去手洗曬乾，再折成豆腐塊狀，用乾淨耐熱袋裝好」。雖然婆婆並不是經常來做客，但這樣的行為還是讓原PO納悶，直呼「正常嗎？」原PO接著分享家族現況，公公還在，老公有兩個姊妹和一個兄弟，大家都已經各自成家獨自在外居住，但不知道為什麼，婆婆就是特別關愛原PO老公，情有獨鍾樂意幫原PO尪洗內褲。原PO表示，曾當面委婉告知婆婆，自己老公是成年人並且結婚了，不需要這樣照顧，也有請老公去轉達，但婆婆還是依然故我。甚至有一次原PO忍不住發飆，質問婆婆「你們現在是表演藍色水玲瓏的戲碼嗎？這可以上新聞奇葩共賞的，你們懂嗎？真是奇怪，這麼愛洗把一籃子髒衣服帶回去洗啊，單獨帶走一件內褲到底？看不懂欸！」但婆婆還是不為所動，前幾天又來做客時，再度從髒衣服裡「挑」出一件內褲，去細細搓揉手洗曬乾。原PO最後不禁無奈詢問大家，「看不懂看不懂，這到底甚麼心態？」網友紛紛留言回覆說，「好奇怪的心態」、「還是婆婆在暗示媳婦內褲該手洗，不能機洗，然後又不能挑媳婦的來示範，所以...？」、「可能因為婆婆教育他兒子自己親手洗內褲，教育到結婚還是不洗，所以才順手挑原po老公內褲洗」、「滿變態的」、「是怪怪的，但又好像沒什麼問題」、「搞不好妳婆婆認為，妳把內褲跟衣服全部丟到洗衣機洗不好，許多長輩覺得要分開洗」、「愛洗就讓她洗啊，我覺得這是婆婆的怪癖，習慣就好」、「今天如果是爸爸特地拿女兒的內褲起來洗，不曉得說正常的人一樣還是覺得正常嗎」。也有網友幫忙給出對策，「下次她來，你把所有內褲都藏起來，看看她會怎麼樣」、「下次她來，洗衣籃內不要放老公的內褲，不然就先洗起來」。（編輯：倪浩軒）