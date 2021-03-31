尪半夜傳鹹酥雞照！越南妻一點開「怨念神回」 網全笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 11:30:27｜2021-03-31 11:34:08
台灣擁有「美食王國」的稱號，道地小吃種類十分多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。然而，就有一名人夫指出，近期老婆在越南生活，兩人已分隔兩地半年之久，某天他突發奇想傳了一張鹹酥雞的照片，以此表達思念之情，沒想到卻換回老婆超怨念的回覆。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示十分想念遠在越南的老婆，他透露兩人分隔兩地將近半年之久，空虛的心靈只能用食物填補。然而，他為了表達對老婆的思念，就趁半夜跑去買一袋老婆最愛的鹹酥雞，並拍照傳給她，甚至還以越南語表示「愛妳喔」。但老婆看了卻不領情，反而厭世向原PO直喊「去死啦」、「你知道我現在也很餓啊」2句，原PO收到老婆怨念超深的回覆，也搞笑直言「可惜我的心意老婆似乎沒有Get到」。貼文一曝光，就引來不少網友笑翻留言，「可以打電話啊」、「分隔兩地該不會是隔壁房間吧？」，甚至也有人表示離開台灣後，真的會十分想念台灣美食，「自從沒住台灣，我也是日日夜夜思念鹽酥雞跟滷味啊」。（編輯：陳雅雲）