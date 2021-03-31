為何會對工作失去熱情？上班族苦吐4心態：太容易輪迴

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這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「大家抱著什麼心情工作」的文章表示，他更列出了4點詳細解釋，首先是「1、奮鬥的心情」，「就是比較有野心，希望能夠升遷、有舞台或是藉此跳槽的想法」，再來是「2、過一天是一天的心情」，「反正生活都得工作，找一個可以接受的工作內容跟環境，大致交代過去這樣的作法」，第三個則是「3、能混則混、能撈則撈的心情」，「反正公司不是我開的，在這邊能多爽要多爽，有多少可以撈的就自己撈」，最後則是「4、把公司當作自己的家的心情」，「覺得公司好就是自己好，認真做好自己事之餘也會幫公司設想」。這也讓原PO最後表示「哪一種比較容易獲得回報呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，網友們紛紛留言表示「一開始是1+4，後面升到2級主管以後變2+3...上面真的一堆豬頭」、「報到時帶著1，蜜月期裡以為從此能過著幸福快樂的日子，便開始產生4的錯覺，直到有些人沒能力好好工作，卻把好同事弄成也不能好好工作，於是萌生3的念頭，直到受不了提離職，懷著2和一些無奈進入預告期」、「一開始是1+4，後面升主管後變2+3，這就是職場」、「多半都是2+3為主吧」、「2+3，為了錢只能忍」。（編輯：王柏文）