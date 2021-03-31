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為何會對工作失去熱情？上班族苦吐4心態：太容易輪迴

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 11:36:53

▲電腦、直播主（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲為何會對工作失去熱情？上班族苦吐4心態。（示意圖／翻攝PhotoAC）
不少上班族一旦跨入職場後，面對求職壓力、工作內容和辦公室生態難免會開始逐漸失去當初投入這份職業的熱情，而近日就有網友在網路上苦吐了上班族的4個心態，直言「太容易輪迴」，引起熱議。
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▲網友們紛紛留言表示「一開始是1+4，後面升到2級主管以後變2+3...上面真的一堆豬頭」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友們紛紛留言表示「一開始是1+4，後面升到2級主管以後變2+3...上面真的一堆豬頭」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「大家抱著什麼心情工作」的文章表示，他更列出了4點詳細解釋，首先是「1、奮鬥的心情」，「就是比較有野心，希望能夠升遷、有舞台或是藉此跳槽的想法」，再來是「2、過一天是一天的心情」，「反正生活都得工作，找一個可以接受的工作內容跟環境，大致交代過去這樣的作法」，第三個則是「3、能混則混、能撈則撈的心情」，「反正公司不是我開的，在這邊能多爽要多爽，有多少可以撈的就自己撈」，最後則是「4、把公司當作自己的家的心情」，「覺得公司好就是自己好，認真做好自己事之餘也會幫公司設想」。
這也讓原PO最後表示「哪一種比較容易獲得回報呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，網友們紛紛留言表示「一開始是1+4，後面升到2級主管以後變2+3...上面真的一堆豬頭」、「報到時帶著1，蜜月期裡以為從此能過著幸福快樂的日子，便開始產生4的錯覺，直到有些人沒能力好好工作，卻把好同事弄成也不能好好工作，於是萌生3的念頭，直到受不了提離職，懷著2和一些無奈進入預告期」、「一開始是1+4，後面升主管後變2+3，這就是職場」、「多半都是2+3為主吧」、「2+3，為了錢只能忍」。（編輯：王柏文）
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