買生乳卻都不喝！她曝「背後原因」超無奈 網一聽全笑瘋
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 12:09:50
牛奶是許多民眾喜愛的蛋白質與鈣質來源，但同樣都是牛奶，又細分為保久乳、鮮乳、生乳等等，價格與喝起來的口感也有所差異。近日，就有網友分享，她先前和朋友一起買「生乳」，對方卻遲遲未拆封飲用，一問之下才得知原因，讓她聽了實在哭笑不得，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，上次跟朋友一起買「生乳」，對方卻遲遲未拆封飲用，於是就好奇傳訊息問「為何生乳都沒喝？」沒想到對方竟說「我電鍋壞了，又沒有瓦斯爐不能煮」，這卻讓原PO聽了一頭霧水，忍不住繼續問原因，結果朋友竟說「它不是生的嗎？」甚至還拍下包裝上的「100%生乳使用」，原PO聽完雖然很無言，但還是跟朋友解釋直接喝就好不用煮，朋友才恍然大悟的說，「我以為生的要煮熟才能喝的意思」。事後，原PO也發文分享朋友的趣事，並說抱怨我朋友，怎麼這麼天兵啊」，許多網友也紛紛回應，「那他不能吃生魚片了」、「所以生吐司應該也要先處理一下⋯要不然會活起來囉」、「你快叫她買生乳捲」、「強者您朋友無誤」、「生乳原來要煮....長知識了」、「好好珍惜這人才」、「拜託誰跟她好好解釋百分百生乳的意思」、「跟我之前一樣，不敢買的迷思點」。事實上，在牧場擠出來的新鮮牛乳就叫「生乳」，經過殺菌程序以後會變「鮮乳」，雖然包裝上寫「100%生乳」，但原PO朋友其實購買的是鮮乳，至於「保久乳」是利用高壓或高溫方式將鮮乳、生乳完全滅菌後包裝，可放置於室溫不用冰冰箱。（編輯：許智超）