清理AirPods拿「一物」結果超悲劇！苦主全愣：沒有救了
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 12:16:13
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款AirPods，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。不過，就有女網友指出，為了清理AirPods，於是就拿除塵膠來清潔，沒想到結果卻超悲劇，讓她無奈直喊「還有救嗎？」
原PO於《Dcard》上發文，表示和友人用除塵膠清理她的AirPods，卻導致除塵膠整個黏在耳機內部的網子裡，「黏不出來了⋯⋯⋯都還聽得到聲音，但是聲音都悶悶的，就是被堵住的感覺」。面對這樣的情況，也讓她著急求助「想請問這樣還有救嗎？如果去Apple Store的話可以修嗎？」問題一曝光，就引來許多網友傻眼回應，「天才啊⋯⋯」、「直接放棄買單耳換掉」、「用針挑看看，不然就是用針把膠刺破」、「用牙籤慢慢挑出來」、「什麼詭異操作」、「耳機消耗品，重買一個吧」、「想清理AirPods可以看網路的文章跟影片 ，用黏土會導致裡面的網子塞住」。甚至還有不少苦主紛紛留言，「跟我一樣==我直接買PRO了，再把另一耳跟殼賣掉，不無小補」、「壓太用力嗎？我也都這樣清耳機，輕輕的黏出來就好，之前也是壓太用力差點悲劇」、「苦主+1，右耳遭殃，問過各家維修的地方，只能買新的了，沒有其他辦法哈哈，兩耳音量會不平均，只能去手機設定把聲音調整到兩耳平均，這是我目前唯一能繼續使用的方法。」另外，針對該怎麼清潔AirPods，就有行家分享妙方，直言「麻煩以後清耳機用牙刷，超級好用」、「我都用牙籤清欸」、「我都用牙線尖端清理在用酒精棉片擦一擦，很好用噢」。（編輯：陳雅雲）