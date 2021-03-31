「結婚禮金全拿」還要聘金100萬？準新娘崩潰：該怎溝通
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 12:35:05
結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，近日，就有位女網友在網路上表示「婚禮的費用都是男方出，但自己的爸媽不但結婚時候的禮金要全拿，還要跟男方要聘金100萬」，這讓她非常崩潰，直言「到底該怎麼溝通」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「婚禮錢都男友出，我爸媽得寸進尺」的文章表示，「最近我跟自己的爸媽吵的有點不高興，原因是結婚的錢，爸媽一直覺得禮金他們想自己留著，可是婚禮錢他們沒打算出」，原PO更接著說「婚禮錢，我男友本來就打算自己出他覺得他有存款，也不用他爸媽幫忙，我跟爸媽表示男友要自己出以後，爸媽竟然說那禮金他們要自己拿」，這樣的舉動也讓原PO大為不解「不是應該禮金就給我跟男友嗎？而且我們家不窮，到底為什麼要把禮金拿走啊？不想要男友覺得我爸媽在欺負他」。最後原PO表示「爸媽說聘金100萬，但是收到後會私底下轉給我，我跟男友說不要理他們，他們現在不知道在發什麼瘋，到底該怎麼跟我爸媽溝通這件事？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「禮金部份，我建議可以溝通，父母的朋友，禮金他們收，但那些桌的桌錢爸媽付。你們的朋友，桌錢自付，禮金自收，等婚禮結束，看禮金簿結帳。我和我弟婚禮都是這樣處理」、「不要溝通啊，不要回應好或不好，婚禮當天收帳請你閨蜜們來收，交代他們收到以後放在一個包，一定要親自交給你，不能給你爸爸媽媽，這樣就好了」、「這年頭的男人要結婚就是困難重重」、「我朋友媽媽，從她小時候就離婚也沒養家，婚禮當天帶一票不在名單上的蹭吃蹭喝，還找縫隙沒人看禮金的時候整包偷走，你還是小心點」、「爸媽那邊親友包的給他們拿，自己朋友的自己收下」。（編輯：王柏文）