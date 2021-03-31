連2天被業務推銷！她收「1封簡訊」秒爆氣：真的很反感
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 14:10:30
許多業務為了能拿到業績獎金，都會很積極地湊成交易，但是太過熱情反而會造成其他人的困擾。近日，就有網友抱怨，她最近有換車打算，去看車時留了個人資料，結果連續兩天，業務都直接找上門，讓她相當氣憤，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，日前去了兩家不同廠牌的服務廠看車，其中一間業務要求留下姓名、電話、住址等客戶資料，她當下也沒想太多，就乖乖寫下地址等資料，沒想到她回家休息時，卻聽到有人不斷在按門鈴，「才發現是王姓業務按門鈴的，他說因為月底主管有釋出優惠要通知我」。原PO透露，當時自己已經不是很開心了，只告訴對方有需要會再主動聯絡，想不到隔天去上班時，卻收到那名業務寄的簡訊說，「我到府上按門鈴不在家，原本想跟您討論一下車輛月底優惠方案」，這讓她瞬間爆氣，對方完全沒有徵得同意，居然再度跑到客戶住家，因此她忍不住痛罵「我不知道這員工教育是怎麼教的，這樣真的會讓想跟你們消費的客人直接反感，甚至覺得噁心！」許多網友看完也相當傻眼，「這真的太誇張了，尤其妳是女生，這樣直接跑到家裡太扯了」、「真沒禮貌，要拜託客戶也應該跟客戶約時間」、「直接上門真的有點不恰當」、「直接上門這太讓人反感」、「這種直接封鎖，絕對不會跟他買」、「看車留電話，就很夠了」、「太可怕⋯⋯我真的超怕這樣的」、「最討厭那種不請自來的業務」。（編輯：許智超）