取餐帶手槍？女大生下樓「左右狂盯」 外送員秒懂：嚇死
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 14:59:34
外送平台近幾年崛起，懶人們只要用APP點餐，美味餐點就會送上門，而因為如此便利，學生即便在學校也能利用外送平台點到想吃的東西。近日，就有網友分享一名外送員在送餐的時候，卻遇到一名女大生拿槍下樓取餐，其真相曝光之後，引發討論。
原PO在「爆廢1公社」分享一段外送員的送餐故事「一個女學生取餐從宿舍走出來，眼神超殺，手上拿一把手槍，還時不時就左右狂盯，彷彿很怕仇家找上門，當下看到外送員真的快嚇死，但下秒就懂了，因為旁邊有2隻獼猴一看到食物，馬上就衝過來追另外一個手裡拿食物的女生，取餐的女生看到之後，立刻拿起手上的BB槍就準備位置」。
而該名外送員送餐地點是「中山大學」，原來，該女大生拿的是BB槍，並非真的手槍，因為台灣獼猴常常出沒在學校附近，女大生害怕自己的食物被獼猴搶，才拿著BB槍捍衛自己的餐點。
貼文一出，網友紛紛回應「中山的猴子真的沒在開玩笑＝＝」、「之前不是還有衝進辦公室的....真的很傻眼」、「中山猴子很扯，我停車喝飲料，兩三隻圍上來搶，下車追趕對方還來更多隻」、「就是常在校版跟路上看到的日常」、「身為在校生完全不敢在學校外面吃東西，很可怕」、「還有人從ATM領錢出來，直接被猴子搶勒」、「中山猴子真的很瘋」。（編輯：張嘉哲）