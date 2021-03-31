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男提H&M袋子去退貨！陸網細看「1亮點」秒翻臉：別再裝了

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 15:15:04

▲「新疆棉風暴」引起大規模抵制潮，有名男子就拿著H&M的袋子，並在上頭寫著「我去退貨」。（圖／翻攝自《長春人的長春事兒》 微博）
▲「新疆棉風暴」引起大規模抵制潮，有名男子就拿著H&M的袋子，並在上頭寫著「我去退貨」。（圖／翻攝自《長春人的長春事兒》 微博）
新疆棉風波延燒至各大國際品牌，曾發表拒用新疆棉花聲明的許多品牌，遭中國網友點名抵制。近日，就有一張照片在微博上瘋傳，有名男子拿著H&M的袋子，並在上頭寫著「我去退貨」，似乎是怕被誤以為不愛國，但大陸網友看完卻怒了，貼文也引起熱議。

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瑞典的 H&M 被翻出去年 3 月曾發表不採用新疆棉花的聲明，文中質疑該棉花是僱用少數族裔，強迫勞動與歧視情況下所生產的「血棉花」，除了宣布中止與中國工廠的合作，也停止從新疆採購產品與原料，隨即掀起大規模抵制潮，連帶耐吉(Nike)、愛迪達(Adidas)等多個國際服飾或運動品牌，也遭大陸網友群起圍剿，撻伐聲不斷。

對此，「長春人的長春事兒」就在《微博》分享一張照片，只見地鐵上有名男乘客拿著H&M的紙袋，但仔細一看就可以發現，H&M紅色LOGO被打了一個大叉，並且在上方特別寫下「我去退貨」4字，似乎是怕被誤以為不愛國，大陸網友看完也回應，「超強的求生欲」、「你寫字是不是怕被打」、「求生欲極強的小伙子」。

▲許多網友發現，男子的腳上還穿著NIKE球鞋，讓人忍不住痛罵。（圖／翻攝自《長春人的長春事兒》
▲許多網友發現，男子的腳上還穿著NIKE球鞋，讓人忍不住痛罵。（圖／翻攝自《長春人的長春事兒》 微博）
很快就有人發現，這名男乘客雖然在袋子上，強調自己要去退貨，但他的腳上卻還穿著NIKE球鞋，這讓大陸網友不禁怒轟，「別再裝了，待會把鞋燒了吧」、「鞋子直接扔掉光腳去」、「那你腳上的鞋怎麼辦阿？比H&M貴多了」、「把腳上Nike也退了吧」、「注意到你腳上的鞋了」、「愛國愛一半，逗我嗎」。

不過，也有人幫忙緩頰，「有時真不是不支持國產，是國產品牌自己不爭氣」、「為什麼要給普通人這麼大的壓力，之前國家也沒禁止售賣，買了就是個人財產，該怎麼處置都是個人的事，愛國也要理性，大不了以後不買了」。（編輯：許智超）

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