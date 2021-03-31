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一堆人說自己Excel很強？內行曝暗黑真相：別說你會

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 15:24:18｜2021-03-31 15:39:02

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▲電腦的文書軟體非常多元，其中以Word、Excel和 PowerPoint為最常見。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
工作中若常接觸電腦文書處理，使用合適的作業軟體，不僅能使作業流程更順暢，還能縮短作業時間，達到事半功倍的效果，而文書軟體在台灣有許多種，其中就有Word、Excel和 PowerPoint為最常見。對此，就有網友討論「為何一堆人都很愛炫自己很會Excel？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「Excel嚴格算是一個統計軟體吧，既然是統計，重點是在解讀數據吧，怎麼台灣人很喜歡炫耀說自己的Excel多厲害？但你們知道Excel做出來卻不會解讀的話，那要會Excel幹嘛？」

▲網友不解為何很多人要說自己Excel很強。（示意圖／翻攝自
▲網友不解為何很多人要說自己Excel很強。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「想當年Excel不會一堆有的沒的真的蠻自卑的」、「Excel真的要用的專精沒那麼容易...其實」、「Excel雖然是工具，但連工具都不會用的是多數人」、「excel很棒，我曾用它作遊戲機台的QRcode/條碼」、「真的會用Excel的人可以做很多事....而且很低調」、「Excel其實不只數據分析...還有很多功能，一堆人不懂」。

而另外，也有內行網友回文表示「實際上，若你到一個單位，發現大家Excel都不太行，都是用傳統的方法貼貼剪剪，這時你Excel很強，絕對不要展露出來，請表面跟著他們一樣貼貼剪剪，但你私底下已經用更快的方法弄好，若你展露出來你就完蛋了，單位相關Excel的數據巨集會讓你做不完。」（編輯：張嘉哲）

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