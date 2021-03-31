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小米新Logo「方變圓」！日本設計師耗時三年　網一看愣了

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 15:37:31

▲小米公布了品牌新Logo，請來知名日本設計師原研哉耗時3年打造，成果卻引來網友一陣吐槽。（圖／翻攝自《小米春季新品發布會》影片截圖）
▲小米公布了品牌新Logo，請來知名日本設計師原研哉耗時3年打造，左邊為全新Logo，和右邊的舊Logo對比，引來網友一陣太過相似的吐槽。（圖／翻攝自《小米春季新品發布會》影片截圖）
小米日前舉行了「春季新品發布會」，在會上宣布了許多集團新規劃，包括將投資100億美元打造智慧電動汽車等等。除此之外，小米也在會中揭露了品牌的全新Logo，號稱耗時3年打磨，以200萬人民幣、約新台幣867萬元請來日本知名設計師原研哉負責，但成品曝光後卻讓網友議論紛紛，直呼不就是「方的變圓的嗎？」

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綜合陸媒報導，小米董事長兼CEO雷軍在會上公佈新的Logo視覺時，也自嘲說「這個Logo大家有一點點失望，不就是方的變成圓的了嗎？」事實上新舊Logo擺在一起對比，除了外框由方變圓，還真的不容易看出有什麼差別。

▲小米的新Logo。（圖／翻攝自《小米春季新品發布會》影片截圖）
▲小米的新Logo。（圖／翻攝自《小米春季新品發布會》影片截圖）
難怪網友紛紛吐槽說，「這錢真好賺」、「不如我來，不用花3年」、「小米這是被生活磨平了稜角嗎」、「感覺像超商的招牌」。還有網友發現，實際去小米官網後台察看，可以發現新Logo和舊Logo相比只是多了一行程式碼「border-radius: 19px;」，笑稱好像有點敷衍。

不過小米官方表示，新Logo設計理念為「Alive」，看似簡簡單單的從方變圓，內裡也是有學問的，設計團隊與各領域的專家還有小米高層討論很久，從外框的尺寸、弧度、字體比例都有講究，設計師原研哉相信新Logo將可以給「科技」帶來「生命感」。（編輯：倪浩軒）

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