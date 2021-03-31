蔡英文下令減肥否則開除黨籍 蔡易餘埋怨：都鄭文燦害的
記者劉育辰／台北報導
2021-03-31 15:53:53｜2021-03-31 15:58:39
民進黨今（31）日在召開中常會時，發生一段有趣的插曲。桃園市市長鄭文燦因為瘦身有成，黨部的人特地拿來體重計讓大家見證；未料黨主席蔡英文要求蔡易餘也站上體重計，在看完蔡易餘破百的體重後，蔡英文立刻下令蔡易餘在3個月內要瘦到100公斤以下，否則將開除黨籍。蔡易餘事後表示，當時體重機拿出來時，他就有預感「這次躲不掉了，總統一定會要我站上去」，還埋怨鄭文燦「沒事就非要找我見證」。
今日民進黨中常會中，突然出現一台體重計，請鄭文燦站上去讓大家見證一下他減肥後的體重。蔡易餘在接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，他看到那台體重計時，心裡就有預感待會蔡英文一定會要求他站上去、閃也閃不掉。果然蔡英文在看到體重計後，立刻要求蔡易餘也站上去，在蔡英文看到大大的「109」後，旋即下令要蔡易餘在3個月之內減到低於100公斤，還說：「我家有隻導盲犬每天要跑3,000公尺，以後就由你（蔡易餘）負責陪牠跑！」
蔡易餘指出，算一算這次已經是第3次被蔡英文下令減肥。不過蔡易餘委屈的說，其實每次總統說他都有做，只是都會復胖，這次他會用心減肥，有信心在3個月之內達成目標，但也不忘埋怨鄭文燦，自己減肥成功就算了，「沒事還要找我一起見證」。