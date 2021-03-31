當上大樓管委才發現「奇葩鄰居」多！她嘆：想念住透天了
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 16:37:22
不少年輕人努力打拼，只為買一間屬於自己的房子。但房子的型態十分多元，如透天厝、電梯大樓、公寓等等，而其中「透天vs大樓」的取捨，往往是網友討論不休的話題。就有位媽媽透露自己當上大樓管委後才發現，「奇葩鄰居」真多讓她應接不暇，直呼「想念住透天了」，引發熱議。
有位網友在PTT發文，透露自己是所謂的「冷漠現代人」，原本跟鄰居甚少交流互動，直到去年莫名其妙被推當上大樓管委，才赫然發現「社區妖魔鬼怪那麼多」。接著原PO分享了許多奇葩案例，像是有車子停社區外圍紅磚道上，請他移走還堅持社區沒資格要他移車的；還有管理費遲繳，被公告出來就惱羞打電話來罵人的；還有施工沒先告知社區的。
更誇張的還在後頭，碰到明顯精神有問題、四處在鄰居家門口留言的；把公共空間當自己私人使用，社區儲藏室堆滿家具，公用天台當自己家在那泡茶的；根本不認識，卻半夜傳訊息來借錢，只因為原PO身份是大樓管委。還有許多婆婆媽媽不斷來打小報告，讓原PO不堪其擾，直呼「大樓社區奇葩真的好多喔，邊緣人想念住透天了」。
文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「該換社區了」、「社區管委真的很辛苦，遇到一堆鳥事」、「社區一堆奇奇怪怪的人」、「住過公寓的都懂」、「所以社區鄰居素質很重要」、「住大樓就是這樣，挑不了鄰居」、「住陽明山透天也是會有磨擦的」。（編輯：倪浩軒）