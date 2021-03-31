NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

當上大樓管委才發現「奇葩鄰居」多！她嘆：想念住透天了

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 16:37:22

嘉義市大雅路一帶多透天別墅
▲住大樓好或住透天好，一直是網友討論不休的話題。就有位媽媽透露，自己當上大樓管委才發現奇葩鄰居真多，讓她高喊「想念透天了」。（圖／NOWnews資料照片）
不少年輕人努力打拼，只為買一間屬於自己的房子。但房子的型態十分多元，如透天厝、電梯大樓、公寓等等，而其中「透天vs大樓」的取捨，往往是網友討論不休的話題。就有位媽媽透露自己當上大樓管委後才發現，「奇葩鄰居」真多讓她應接不暇，直呼「想念住透天了」，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在PTT發文，透露自己是所謂的「冷漠現代人」，原本跟鄰居甚少交流互動，直到去年莫名其妙被推當上大樓管委，才赫然發現「社區妖魔鬼怪那麼多」。接著原PO分享了許多奇葩案例，像是有車子停社區外圍紅磚道上，請他移走還堅持社區沒資格要他移車的；還有管理費遲繳，被公告出來就惱羞打電話來罵人的；還有施工沒先告知社區的。

▲興隆公宅週邊的房屋釋出量一向不多，圖為忠順街一段上都更案改建的新大樓。（圖／NOWnews資料照片）
▲大樓管委不好當，網友抱怨遇到許多「奇葩鄰居」。（圖／NOWnews資料照片）
更誇張的還在後頭，碰到明顯精神有問題、四處在鄰居家門口留言的；把公共空間當自己私人使用，社區儲藏室堆滿家具，公用天台當自己家在那泡茶的；根本不認識，卻半夜傳訊息來借錢，只因為原PO身份是大樓管委。還有許多婆婆媽媽不斷來打小報告，讓原PO不堪其擾，直呼「大樓社區奇葩真的好多喔，邊緣人想念住透天了」。

文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「該換社區了」、「社區管委真的很辛苦，遇到一堆鳥事」、「社區一堆奇奇怪怪的人」、「住過公寓的都懂」、「所以社區鄰居素質很重要」、「住大樓就是這樣，挑不了鄰居」、「住陽明山透天也是會有磨擦的」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
57.14%42.86%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30%70%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.52%4.48%
2021-03-25-2021-03-31
即時
推薦閱讀