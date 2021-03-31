被懷疑偷載妹！他竟怒改椅墊「證明忠誠」 女友卻臉綠了
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 16:51:12
許多女生認為另一半的機車後座是專屬於自己的位子，更無法接受男友載其他女生。對此，就有名男網友騎機車載了其他女生，因此打翻女友醋醰，而他為了表明自己對女友的忠心，竟將機車椅墊的後半部「釘滿了釘子」，但這個行為卻讓女友臉綠，貼文曝光後，也引起網友熱議。
根據《IDtoday》報導，印尼有名男網友阿南（Khoirul Anam）在臉書上發出多張照片，可以看到他將機車後座釘上了滿滿的鐵釘，只留下三分之一的座位，而阿南這麼做的原因是為了吃醋的女友，他透露「女友每次都說我後座載了別的女生，如果我沒有把機車改裝成這樣，我可能還是會被罵，但我是忠誠的男人」。
貼文一出，就造成網友轟動，至今已超過7千人按讚、2.8萬人分享，許多網友也紛紛回應，「太荒謬了，這樣怎麼載人」、「竟然有這種方法」、「直接變單人座」、「這真的太厲害了」，而面對網友提出「無法載女友」的質疑，阿南隔天也分享和女友外出的照片，並說「這就是為什麼女孩不要太有佔有慾」。
只見阿男的女友，因為無法坐在機車後座，被迫蹲在前方腳踏墊上、雙手緊緊環抱著車頭，表情看起來十分無奈，而另一張照片中，阿南伸手要扶女友下車，但女友卻用雙眼斜瞪他。這讓網友們忍不住笑虧，「應該是腳麻了」、「感覺像警察正要逮捕嫌犯」、「然後下次就發現男友跟別人借車載女生」、「看來是腳抽筋了」。（編輯：許智超）