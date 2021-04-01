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房市／台中南區人口成長　連2房變得搶手

財經中心/綜合報導

2021-04-01 08:30:00

樹德里
▲樹德里是台中市南區人口最多的兩個里之一，房價也隨交通建設有顯著漲幅。（圖／NOWnews資料照片）
台中市南區人口10年來增幅逾1成，台中市府甚至宣布要新設一座國小。房仲業者指出，南區磁吸人口主要因素在於交通建設，包括鐵路高架化、捷運綠線，並可銜接高鐵，更長遠來看還有捷運橘線（機場捷運）議題；唯要注意的是，建設議題多勢必帶動房價走揚，因此在總價與家庭人口減少等考量下，過去主力產品以電梯3房為主，但近期2房物件卻有愈加搶手、成交速度加快的趨勢。

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據台中市民政局資料，南區今年2月總人口12萬6795人，較去年同期約增加1‰；若時間拉長來看，與10年前相較，南區共增加約1.3萬人，增幅達11%之多。其中，目前南區人口最多的里分別是樹義里與樹德里，均破萬人。

台中市政府也明確點出，南區在高鐵、台鐵高架化、捷運綠線等交通建設帶動下，吸引大量人口，使就學人數逐年增加，因此決議在文小66用地（樹德里復興北路、樹德二巷）新設樹德國小，今年2月動土，預計明年8月完工、9月招生。

信義房屋文心復興店店長朱宏彬指出，南區人口增加主要原因最主要是交通建設帶動，包括鐵路高架化及其配套的道路縫合、地下道填平等工程，再加上捷運綠線通車後，大慶站成為轉乘站點；更長遠來看，未來捷運橘線也會通過南區，串聯機場、水湳、北區、東區、大里等區域。此外，南區也近13期重劃區，種種建設議題下，近年新推案量明顯增加，都是磁吸人口的原因。

朱宏彬表示，目前南區預售屋價格站上3字頭，中古屋則尚在2字頭，換算成總價帶，以2房物件為例，全新約880至900萬上下，20多年中古屋則約600萬左右；在總價考量與家庭人口減少下，過去電梯3房是主力產品，但近期2房越來越搶手。另一方面，現在房貸利率低，刺激年輕人買房意願，由於頭期款未必能買到3房，先買2房也是一種選擇。

至於電梯3、4房這類標準品，朱宏彬觀察，由於總價相對較高，加上屋主對價格較堅持，即便買方以實價登錄高點的行情下斡旋，屋主甚至未必同意，使整體成交速度反而不若2房來得快。

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