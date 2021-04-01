房市／台中南區人口成長　連2房變得搶手

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台中市政府也明確點出，南區在高鐵、台鐵高架化、捷運綠線等交通建設帶動下，吸引大量人口，使就學人數逐年增加，因此決議在文小66用地（樹德里復興北路、樹德二巷）新設樹德國小，今年2月動土，預計明年8月完工、9月招生。
信義房屋文心復興店店長朱宏彬指出，南區人口增加主要原因最主要是交通建設帶動，包括鐵路高架化及其配套的道路縫合、地下道填平等工程，再加上捷運綠線通車後，大慶站成為轉乘站點；更長遠來看，未來捷運橘線也會通過南區，串聯機場、水湳、北區、東區、大里等區域。此外，南區也近13期重劃區，種種建設議題下，近年新推案量明顯增加，都是磁吸人口的原因。
朱宏彬表示，目前南區預售屋價格站上3字頭，中古屋則尚在2字頭，換算成總價帶，以2房物件為例，全新約880至900萬上下，20多年中古屋則約600萬左右；在總價考量與家庭人口減少下，過去電梯3房是主力產品，但近期2房越來越搶手。另一方面，現在房貸利率低，刺激年輕人買房意願，由於頭期款未必能買到3房，先買2房也是一種選擇。
至於電梯3、4房這類標準品，朱宏彬觀察，由於總價相對較高，加上屋主對價格較堅持，即便買方以實價登錄高點的行情下斡旋，屋主甚至未必同意，使整體成交速度反而不若2房來得快。