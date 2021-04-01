房市／打炒房「降價量增」Q1交易增3成
財經中心/綜合報導
2021-04-01 12:30:00
信義房屋統計全台門市今年第一季的交易狀況，受政府推動房地合一2.0與央行無預警推出選擇性信用管制加強版影響，市場明確感受到政府打炒房的決心，部分屋主願意讓價出售，不過同時間市場上的自用買盤需求穩定，今年第一季房市交易量較去年疫情同期，年增約3成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府提出房地合一2.0與央行政策出爐，有些已經銷售一陣子的屋主願意讓價，先行獲利了結出場，市場買方也終於盼到價格不再持續上漲，趁這波政策打炒房，價格較有空間時進場購屋，而先前強勢的賣方市場也逐漸轉向買賣雙方較為平衡的狀態，議價空間較先前略為增加，市場交易量也同步明顯增溫。
以區域表現來看，台北市的換屋市場對於政策較為敏感，遇到外在變動時，心態會偏向暫時觀望，因此三月北市反而首購表現較為熱絡，總價1000~2000萬元產品成交佔比增加顯著，由於低單價產品成交較多，也拉低台北市3月的平均成交房價。
新北市則是首購與換屋表現都相對熱絡，北市外圍第一圈的板橋、新店、中和、三重、蘆洲等區域表現較佳，另外淡水房市也明顯增溫，新北市低總價700~1000萬元與1500~2500萬元換屋產品成交佔比都明顯拉高。
至於六都的桃園市、台中市、台南市與高雄市，同樣都呈現交易量增的狀況，且桃園市、台中市與台南市3月的平均成交單價都低於2月，顯見區域房價的漲勢也受到壓抑，曾敬德表示，打炒房政策的確達到抑制房價的效果，有些預售案也出現一小波轉手潮，政策緊盯投機與房價後，自住當道的態勢將更為清楚，長期房市體質也會較為健全。