葡萄乾變「超硬黑磚」！她狂重摔都沒用 內行曝3招秒解
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 17:48:25
葡萄乾是把葡萄曬成乾的一種乾果，葡萄乾營養豐富，含有大量的葡萄糖、鈣及蛋白質等營養成分，每天食用一些葡萄乾對人體很有好處。對此，就有網友哀號，日前在好市多買了一袋葡萄乾，打開竟發現變成一塊「超硬黑磚」，無論她怎麼摔都不會分開，讓她相當崩潰，貼文一出，也意外掉出內行來解救。
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前在賣場買了一袋葡萄乾，等到打開時，卻發現已經變成一塊「超硬黑磚」，全部都黏在一起，就算經過嚴重敲打，葡萄乾還是黏緊緊的，這讓她崩潰問「可以教我一下如何解開葡萄乾嗎？到底如何處理才不會黏一起？」
貼文曝光後，有許多網友紛紛歪樓回應，「妳買的時候後沒有附解壓縮檔給妳嗎？」、「放一串新鮮葡萄在旁邊，讓他們看看這個世界把自己變成什麼樣子」、「給小孩拆吧，他們最會拆東西了」、「你這個黑糖沙琪瑪哪個走道拿的？我怎麼沒看到過」、「我還以為是紫米飯糰」、「葡萄乾.rar」、「切薄片，吃多少切多少」。
不過，還是有內行的網友出面解救，並且提出3個方法，「放在萊姆酒內泡1小時，就會散開，可用手剝成三四塊狀，較為好泡」、「拿去烤或烘，（選我正解），因為是潮濕才黏在一起」、「冷藏變硬就很好分開了，要吃的分裝至罐中，買了好幾包都是這樣吃，還沒發現會拆不開」。（編輯：許智超）