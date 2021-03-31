詐騙喊「你爸欠5千萬」討錢！國小弟神回：他沒這麼多錢

詐騙案件近年來層出不窮，招數種類更是五花八門，從交友詐騙、援交詐騙、信用卡詐騙、詐買遊戲點數等，民眾可以說是防不勝防，不過也因為詐騙手法百百種，防詐騙的教育就顯得更重要了。日前在中國安徽就有一名小學生在家接到「父親欠債」的來電，卻怎麼也連絡不上爸爸，報警後派出所派員協尋卻被這名小弟弟的說法給逗樂了。

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根據陸媒《北京晚報》、《搜狐新聞》報導，3月24日一名安徽省淮南市的小學生接到了一通詐騙電話，對方起初慌張地表示「你爺爺出車禍了！」，再來又說爸爸欠了5000萬元，聽到爺爺車禍消息相當緊張的他，試圖打電話聯絡父親卻無人接聽，差點就上當了。

▲詐騙集團聲稱爸爸在外欠了5千萬元，試圖跟男童討錢。（圖／翻攝自《搜狐網》）

所幸這名國小弟弟一開始慌張過後，冷靜下來思考詐騙的可能性，隨即打電話報警。當淮南當地三和派出所駐員到了小男孩家中時，他也誠實的告訴警方可能是詐騙的原因在於「我想我爸爸也沒有那麼多錢」，就連警察也忍俊不住笑了出來。事後透過警方聯繫家長，這才讓男童安心，沒有因此受騙。

▲員警到場詢問事件始末也忍不住笑出來，稱讚男童相當機警。（圖／翻攝自《搜狐網》）

事件曝光後，當地警方也表示先前就有造訪過各地小學提倡反詐騙教育的重要性，也多虧這次小男孩的反應機靈，詐騙集團才會踢到鐵板，不少大人們和網友得知此事後也相當哭笑不得。

此外，亦要提醒民眾，若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。（編輯：楊智傑）