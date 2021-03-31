從太空拍蘇伊士運河！日籍太空人見「1畫面」驚：還在等

長榮巨型海運貨輪長賜號（Ever Given）於蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺並卡住河道近一週後，29日終於重新浮起。當局表示雖然蘇伊士運河雙向恢復通行，但仍得花上3天左右才能完全疏通其餘一同被卡的上百艘船舶。日籍太空人野口聰一（Soichi Noguchi）今（31）日也在太空拍下蘇伊士運河的空拍照，只見運河外仍有代表巨型船舶的許多白點，仍在海面上列成一長排。

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太空人野口聰一曾多次從國際太空站（ISS）拍下日本、台灣等地的絕美空拍照，今（31）日他在

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上張貼出這張俯瞰蘇伊士運河的照片，更在推文表示「儘管蘇伊士運河恢復通航了，仍有許多大型船隻排隊等待疏通」，仔細一看照片更可發現，海面上仍有不少大型船隻化成小小的白點，四散在運河口外等待順利通行。

▲太空人野口聰一拍下蘇伊士運河的空拍照。（圖取自Twitter＠Astro_Soichi）

根據外媒報導，蘇伊士運河雙向航道已於當地時間週一晚間7點左右（台灣時間30日凌晨1點）全面恢復通航，預計每天放行百艘。不過卡船危機解除同時，也有海運業者警告，長賜輪擱淺事件已造成連鎖反應，滯留的貨物或需1個月才能完全處理，後續損失賠償問題也還待議。

▲蘇伊士運河外仍有四百多艘船舶等著通行。（圖／擷取自Vesselfinder即時資訊網頁）

此外，日籍太空人野口聰一於美東時間11月15日搭乘天龍太空船（Crew Dragon）赴國際太空站以來，也時常關注發生在地球的大事、拍下許多海洋、山脈美景，光是這不到一年來，就曾經三度拍攝台灣夕照雲海和南台灣夜景，吸引不少台灣網友關注。（編輯：楊智傑）