為何卡通人物都選「黃色當基底」？專家曝內幕：用意深遠
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 20:15:07
對於現代孩子而言，陪伴成長他們成長的除了父母親以外，更多的是電視、電影中的卡通人物。不過你是否有發現，不少全球聞名的卡通人物如：海綿寶寶、皮卡丘等等，都是以黃色當作基底？對此專家也解答，這背後有著深遠用意。
動畫製作公司《Channel Frederator》過去就曾表示，雖然有些黃色人物只是因為巧合，如小小兵是仿照健達奇趣蛋裡面的黃色蛋殼，而維尼熊的作者把這隻熊畫成黃色，是從兒子的黃色泰迪熊公仔那兒得到的靈感，不過仍因此走紅全球。
專家也解釋，這與色彩心理學有很大的關聯，因為在黃、藍、紅三原色中，黃色是強烈極端的對比色，而電視螢幕上的三原色則是紅、綠、藍，在這種配色方案中，黃色與藍色在色環中中剛好位於對面，因此兩者是強烈的對比色，可以強烈凸顯彼此的存在，因為藍色是許多常用背景如：天空、海洋的顏色，所以黃色用來當主角可以更顯眼，這個選擇是有用意的。
另外，曾有研究找來眾多受試者，發現有7成人認為黃色是正面積極的，只有0.5%的人認為黃色是負面的，這也讓黃色時常使用在卡通裡開朗活潑的人物上。也因此，顯眼又正向的黃色，成為了各家卡通動畫公司，最愛用的主角設計基底色。（編輯：潘毅）