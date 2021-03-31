為何店家拒絕外送點「外帶自取」？眾吐暗黑真相：很荒謬

外送平台興起服務不斷推陳出新，除了外送美食外，生活雜貨也能動動手指就輕鬆送上門，甚至還有「外帶自取」服務，客人只要在平台上點餐，再到自行現場取餐就能享有優渥折扣。不過日前就有網友發現，有店家竟然在門口張貼標語，寫著「本店謝絕熊貓外帶自取」，背後原因也讓許多網友們掀起熱議。

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臉書社團

《外送員的奇聞怪事》

中，一名網友張貼出中部某間早餐店的門口上的標語，只見上頭寫著「本店謝絕熊貓外帶自取」，這就讓該名網友相當納悶，發文請教眾人店家拒絕消費者利用外帶自取的方式點餐背後原因為何「怕人家買？還是不歡迎外送員？」。

▲民眾看到店家拒絕外送點「外帶自取」相當納悶。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

照片曝光後掀起眾人討論，有民眾站在店家身份解釋，會來店裡取餐的消費者原本就屬於店家原來的客群，形容這就像是「跑去店家的門口拉客人，只要透過APP下單就可以打折，攔截原本屬於店家的客人，然後拿店家的貨品銷售」，更痛批「這種銷售模式真的很荒謬，當店家是盤子嗎？」。

另外也有網友抱怨「店面最大利潤還是現場客人，現場客也使用外帶自取店家根本不用賺錢了」、「很多客人還會外帶自取然後內用，真的是秀底限」、「因為外送自取，折扣下來比店內菜單的價錢還便宜，然後平台還要抽，賣越多虧越多」，不過也有許多網友則站在另一派立場，認為外送平台變成店家的「廣告平台」，對一般店家生意的確有幫助，「消費者是先從APP上找店家再外帶自取」認為「外帶自取」的銷售方式，店家跟顧客都有互惠到。（編輯：楊智傑）