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店家賣50元超佛便當！奧客「1噁舉」曝光　她目睹超火大

編輯中心/綜合報導

2021-03-31 21:58:41

▲一間便當店抱怨，日前某公司訂了22份便當並要求在一小時後送達，店家動員所有人趕工，便當做好後不久對方卻來電要取消訂單。（圖／翻攝自《爆廢公社》 , 2018.02.12）
▲有網友目睹，有奧客故意將店家包好準備販售的便當一一打開來看。（示意圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
近期因為防疫關係，也有部分店家開始販售包好的便當。不過就有一名網友目睹，有奧客故意將店家包好準備販售的便當一一打開來看，背後目的曝光後也掀起眾人討論。

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一名網友在臉書《爆怨2公社》上氣沖沖地提到，「有店家因為疫情，推出50元6小菜1主菜包裝完的超值便當，沒想到卻有奧客為了挑出肉較大塊的一份，把每個便當都用手打開來」。

▲店家為了防疫販售分裝好的便當，美意卻因為奧客的貪婪而效果盡失。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲店家為了防疫販售分裝好的便當，美意卻因為奧客的貪婪而效果盡失。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
原po目睹後，更憤怒的表示「店家也因為怕得罪客人，沒做出反應，但人家包好的便當，你是菜市場買菜在挑？重點是這人還沒戴口罩，這樣誰還敢買？」

完整過程曝光後，也瞬間引發眾多網友回應「在賣場也是阿，一對婆媽超愛用手東捏西的，碰完也沒買」、「店家不阻止也很詭異」、「這我在現場會直接罵人，順便問店家這樣是可以的嗎？因為店家知道沒阻止的話店家錯」、「看到真的會影響食慾」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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