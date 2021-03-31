店家賣50元超佛便當！奧客「1噁舉」曝光 她目睹超火大
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 21:58:41
近期因為防疫關係，也有部分店家開始販售包好的便當。不過就有一名網友目睹，有奧客故意將店家包好準備販售的便當一一打開來看，背後目的曝光後也掀起眾人討論。
一名網友在臉書《爆怨2公社》上氣沖沖地提到，「有店家因為疫情，推出50元6小菜1主菜包裝完的超值便當，沒想到卻有奧客為了挑出肉較大塊的一份，把每個便當都用手打開來」。
原po目睹後，更憤怒的表示「店家也因為怕得罪客人，沒做出反應，但人家包好的便當，你是菜市場買菜在挑？重點是這人還沒戴口罩，這樣誰還敢買？」
完整過程曝光後，也瞬間引發眾多網友回應「在賣場也是阿，一對婆媽超愛用手東捏西的，碰完也沒買」、「店家不阻止也很詭異」、「這我在現場會直接罵人，順便問店家這樣是可以的嗎？因為店家知道沒阻止的話店家錯」、「看到真的會影響食慾」。（編輯：潘毅）
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