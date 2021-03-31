18歲弟拿姐信用卡刷10萬！爸「第一反應」曝 她心涼離家
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 23:42:57
世界上最親的就是家人，但基本尊重還是要有。一名女網友就無奈表示，自己的信用卡遭到18歲的弟弟盜刷10多萬，拿去買遊戲虛寶，沒想到爸爸得知後的第一反應，就是幫弟弟護短，完整遭遇也引發眾多網友譁然。
一名女網友在論壇《Dcard》上訴苦，「媽媽在我們年幼時就離世，爸爸從小爸爸就特別疼愛弟弟，但之前弟弟考學測完全擺爛不讀書，爸爸暫時取消弟弟的零用錢，結果我弟竟然偷我信用卡，上網刷了一堆線上遊戲的東西，我也也沒注意到簡訊，這個月看帳單才發現被刷10幾萬」。
傻眼的原po則立刻向爸爸反應，沒想到竟只得到「妳弟弟還小不懂事，就先幫他付一次？」的回應。這也令她心寒「十八歲還小嗎？我也還有未來啊...我才剛出社會根本沒那麼多存款，之後想貸款買車未來也想買房，真的很怕信用上留紀錄，不知道該怎麼辦」。
最終原PO也向遊戲公司提問是否能退款，但仍得到官方回應，基本無望，最終只能向朋友周轉一些錢，之後剩下的再慢慢償還。另外她也表示，「我已經跟家人明確表示我的立場了，下個月我就會直接搬出去」。
完整過程曝光後，也立刻掀起眾多網友感慨回應「你當對方是家人，他們不一定把你看的很重要，你要有自己的底線不要一直無限度的退讓，不然以後他們更不會把你當一回事」、「爸爸的回應真的會讓人絕望」、「家人互相幫忙可以，但基本尊重要有」。（編輯：潘毅）