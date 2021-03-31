剪輯師工作3年仍領28k！行家揭真實酬勞：賺到你願意加班
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 23:28:36
影音剪輯是這年頭創作者不可或缺的能力，不過也有不少知名創作者會將剪輯工作交給專業的剪輯師來進行處理，不論是影像或音源的剪輯都需要專業的技術與軟體才能呈現完美結果。然而近日卻有網友討論，身為一名有經驗的剪接師月薪該落在哪個區間才是正常，更透露面試公司大多只願意給月薪2萬多頂多3萬初。文章曝光後吸引眾人熱議，其中也有內行透露部份剪輯師辛勞背後的酬勞其實相當優渥。
這名網友在PTT的八卦版上提到，自己的高中同學已經擔任剪接師三年了，負責的客戶有大部分都是知名的公司企業，但因為自己公司加班太嚴重，導致每晚幾乎都加班到半夜才下班，每個月領28k的他也因此打算到其他同行公司面試，沒想到一問及薪水，業界起薪竟然只願意給2萬多頂多3萬初而已。
對此原PO就納悶的表示「剪接師聽起來好潮好屌的工作怎麼薪水這麼低？」，接著友人更是翻出人力銀行的職缺列表，證明業界月薪給的都不如他預期的多。話題掀起許多網友討論，有網友點出剪輯師工作門檻相較之下偏低，許多學生也有一定程度的技術「真的蠻多開這種價格的，而且還是知名廠商公司」、「剪接學生就會，看技術」、「現在剪一部片500也有人接」、「媒體傳播業薪水低是常態」、「剪片真的很好學，YouTube都有一堆專業又詳細的教學影片」。
不過也有內行指出，剪輯師的酬勞大多來自「獎金制度」，若做出一定口碑後出來自由接案薪水更加穩定，「他只跟你說基本薪，沒跟你說獎金他賺到願意加班」、「看是本薪還是全薪，如果依照剪片數量給予額外獎金那就還好」、「剪接自己接案可以到十萬」、「看有沒有辦法找到Ytuber一起合作吧！我覺得這需求蠻多的」。事實上，根據人力銀行資料顯示「影音剪輯師」的職缺條件普遍端看求職者能力，有企業最低開至25K，最高則有給到70K，多數公司薪資水平則介於30K至40K之間。（編輯：楊智傑）