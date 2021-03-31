公司主管喊「調薪幅度自訂」！男曝超狂際遇：只剩讚嘆
編輯中心/綜合報導
2021-03-31 23:44:37
工作就是為求一份薪水，因此加薪也成為一般上班族引頸期盼的事。然而就有網友表示，自己入職某科技公司一年後，主管與人資竟在面談時要他「自己決定調薪幅度」，結局曝光後也掀起眾多網友羨慕。
一名男網友在論壇《Dcard》分享工作上的遭遇，「目前在科技業打捆，剛進去時40k，試用期過後加3千，最近剛滿一年，昨天被主管及人資在小會議室面談調薪的事情，他們一開始先說明公司調薪時間與幅度等等，還說營收若不錯還有專案獎金，沒想到然後主管突然問一句『你想要調薪多少？』」
此問題一出，也立刻讓原po心生疑慮「這是什麼鬼神級的逆向操作？是在試探我嗎？還是覺得我不該調薪讓我自己放棄？」隨後他也決定給出安全答案「依公司規定」；不料此時，人資也接著開口安撫「別緊張，只是想知道你有沒有期望的調薪金額」。原PO也決定給予明確數字「因為試用期也是加3千，就說個3千好了」。
最後原PO收到通知，自己被調薪5千，讓他不禁大喊「感恩公司，讚歎公司」，但詭異過程仍讓他疑惑「有人調薪也有這樣被問過嗎？」
完整的過程也引發眾多網友回應「我公司也曾這樣問過，然後調完後還問我們這樣滿意嗎」、「想知道公司，現在還有這麼佛心的？」、「因為科技業目前都結構調薪，你喊的太低了」、「通常公司會這麼問，表示滿想留住人才的，就大膽開吧」。（編輯：潘毅）