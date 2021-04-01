整理捐贈二手衣！女驚見「內藏120萬現鈔」 結局曝光
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 00:04:07
為了避免浪費，在世界各國都有專職處理二手物品的業者與志工們。在美國一名在慈善機構上班的女子，就意外從二手衣中搜出一大疊鈔票，金額高達4.2萬美金（新台幣113萬），不過她選擇誠實應對，完美結局也曝光了。
據《福斯新聞》報導，在奧克拉荷馬州中部慈善機構工作的女子萊欣（Andrea Lessing），平常專職整理各界送來的二手衣物，沒想到日前她竟從一件毛衣中，摸出一大疊鈔票。
萊欣本以為這些全是假鈔，但仔細拿起一看才發現是貨真價實的，不過她並未選擇偷偷吞下這筆錢，而是立即通知上級主管，希望找到這筆錢的失主。
最終這筆高額現金，也在不久後找到失主本人，對方才驚覺自己捐贈衣服時，並未檢查完全，才會導致此次意外發生。而失主最後也到慈善機構認領回這筆錢，並給予萊欣1千美金（約新台幣2.8萬元）作為感謝禮金。
萊欣受訪時表示，其實當時女兒生日快到了，如果偷偷拿下這筆錢，就能幫女兒舉辦盛大的派對。不過她深信，若自己因貪婪偷吞這筆錢，一定會被厄運纏身。最後她也認為，幸好做了正確的選擇，不僅可以用這些錢幫女兒慶生，也能成為她的最佳示範。（編輯：潘毅）