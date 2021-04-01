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逛好市多「堅持不推車」！理由曝光　萬人認了：屢試不爽

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 08:10:54

好市多
▲老婆逛好市多堅持不推推車，理由是因為怕會亂買太多。（示意圖／NOWnews資料照）
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮；近日，一名人夫在臉書表示，和老婆一起去逛好市多賣場，詢問「要推推車嗎？」老婆卻堅持不要，理由是因為怕會亂買太多，一語讓全場崩潰認同「屢試不爽啊！」

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原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》提到，某日和老婆一起去逛好市多，詢問「要推推車嗎？」老婆卻堅持不要，且說「拿一兩樣就要走了」，他卻憂心直接推一台車尾隨在後。

豈料，結帳時果不出原PO所料，已經滿滿一車「戰利品」，老婆則是一臉無辜，他苦笑說「很意外嗎？當我這幾年婚姻白修的嗎？」本來只是要買一盒穀物沖泡飲和折價的餅乾，因為有推推車就再多拿一盒，最後結帳時竟還變成一大車，讓原PO不禁自嘲「說好的只拿一兩樣呢？」

▲老婆逛好市多堅持不推推車，理由是因為怕會亂買太多。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲老婆逛好市多堅持不推推車，理由是因為怕會亂買太多。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
貼文曝光之後，不到一天時間吸引逾1.1萬人次按讚，紛紛認同回應「我有一次只想跟風一瓶酒，結果沒買到，卻買了一堆雜七雜八的東西跟食物」、「車車應該被下過符了，會讓人忍不住放東西進去」、「都是因為你推推車才會買這麼多的啦哼哼」、「誰叫你要拿推車」、「真的！拿推車就會一直狂買，屢試不爽啊」、「今天進去純粹只是想買衛生紙而已，怎料衛生紙缺貨，額外買了一車的東西」。（編輯：賴詠璿）

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