高鐵增設潮州站效益不大？網論戰「1關鍵」：做到就可以
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 10:10:33
立法院院會於（30）日進行交通組總質詢，立委蘇震清就提出希望高鐵能延伸到潮州、成為環島鐵路樞紐。對此就有網友在網路上發文表示疑惑「高鐵增設潮州站效益是不是不大？」沒想到卻引起網友們論戰出1個重要關鍵，直言「做到其實就可以」，引發討論。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「認真，你覺得台灣高鐵應該要設哪些站？」的文章表示，「今天看到一則新聞，高鐵可能要增設潮州站...所以屏東未來可能會有兩站...」這讓原PO非常疑惑「放眼全台灣，只有首都台北有兩站，其他有些縣甚至沒有，屏東為啥可以設兩站，而且路線超級怪異...高鐵到底設哪些站就好了呢？每個縣市一站？還是大站都設？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「高鐵是要蓋在人多的地方吧」、「實說北中南三站就夠了，台北運量大頂多再加松山或南港...把高鐵變低鐵，果真台灣有台灣的玩法」、「不想辦法改善台鐵，大眾運輸轉運，怎麼會是用高鐵設站？」、「台北、台中、高雄，3站就夠了，高鐵、新幹線不是這樣玩的」、「台北、臺中、高雄，各一站就好」。
不過大多數網友還是認為關鍵在於「要增設停靠站可以，但直達車比例要調整好」，「固定直達車班次調配好就沒問題吧」、「台北高雄直達，然後再多幾班停台中的」、「如果站站停才是完全沒效益了」。（編輯：王柏文）