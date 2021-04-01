技術員「做2休2」卻喊離職？過來人秀班表：44K也不好做
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 10:48:50
一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。而近日就有一位技術員網友在網路上表示自己的工作排班是「做2休2」但卻很想離職，沒想到就有過來人對此秀出班表，直言「44K也不好做」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「輪班人生讓我好疲憊」的文章表示，「目前從事科技業技術員，做二休二、需輪班，還未滿一年，好一陣子甚至到現在覺得很不適應輪班，但又找不到薪水更好的工作，真的很想走，卻又不知道該怎麼辦，上班前的身心靈感到非常疲憊」，原PO也接著說「現在唯一能支撐上班的動力，只有不斷的找新工作了⋯現在的我只想找一個不用輪班的工作，然後薪水可以不要太差，有三萬就好，請問有人也從事輪班的工作，逼不得已讓自己繼續做的嗎？真的覺得心情備受影響非常的大」，沒想到此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有專家抖出重點，留言區蓋起高樓。
甚至更有人秀出自己的班表，從照片中可以看到，有「白班、大夜、小夜」以及中間穿插個小休，這讓他直言「這種的44K也不好做...」短暫的輪班也讓網友們震驚「這是什麼神奇班表」、「這應該是南部聖衣吧」、「這是爆肝的事前準備嗎？」、「真慘，有休假都是被用來調時差」。
而其他網友們紛紛留言表示「我原本也是常日班，最近一兩個禮拜為了出貨交期必須配合加班」、「台灣老闆總是能想到各式各樣壓榨勞力的奇妙班表呢」、「只有輪班，靠工時拉長，才有可能薪水高...單純行政職，薪資都不怎麼高，就算找大公司，除非你工作經歷豐富、學歷好、語文能力好」、「作業員是絕對不可能輕鬆的」。（編輯：王柏文）