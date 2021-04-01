電費詭異「暴漲3倍」！他嚇：用電量沒變 過來人曝慘況
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 11:18:57
水電瓦斯費對租屋族來說是一筆不小的開銷，因此多數人平常就會養成省水省電的好習慣。不過，近日一名網友在臉書表示，家裡的電費莫名暴增3倍，但電器使用的狀況都和以往一樣，貼文立刻掀起熱議，就有過來人分享類似經歷，並曝背後原因。
原PO在臉書社團《爆系知識家》提到，家裡電費本期突然暴增3倍，但電器使用的狀況都和以往一樣，且用電量一直都很穩定，苦惱詢問廣大網友「有什麼辦法查？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「關掉全家總開關，再看電表有沒有停止」、「先拿帳單去對一下表上的度數」、「應該漏電了，請水電查」、「一個個電器用品關掉測試，一個人要到外面看電表轉速」。
對此，有過來人出面指出「先打給台電客服，表明對這期帳單有疑慮，給他們去查是不是抄錯，我遇過，後來也證實是抄錯」、「也有可能抄表抄錯」、「如果家裡用電正常的話，那就是抄錯，或是上次沒抄到，用以往用電習慣扣款或者前兩個月你用了某種電氣，比如冷氣、空調、暖氣、除溼機」、「我家以前水費被抄錯，白繳了約4年高金額，先查再說」。（編輯：賴詠璿）