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愚人節真的超適合告白？過來人揭神秘SOP：在一起到結婚

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 12:31:30

▲一名女網友表示，日前和一個男生相處曖昧，連旁人都誤會他們是情侶，男生暗示原 PO 當面向他告白，最終原 PO 鼓起勇氣說出「我喜歡你」，卻遭 10 字冷回，讓 2 萬多名網友一看全氣炸。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲愚人節真的超適合告白？過來人揭神秘SOP。（示意圖／翻攝自《 Pixabay》）
今（1）天是4月的第一天，也是一年一度的愚人節，想必有許多人都會開始編故事，打算騙騙身邊的親朋好友，娛樂一下彼此，因此就有網友在網路上表示疑惑「愚人節真的超適合告白？」沒想到就有過來人分享了自己的告白SOP流程，更直言「直接在一起到結婚」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「請問4/1在一起的情侶到底有幾對？」的文章表示，「我是魯了19年的魯妹 ，對方是滿帥、聰明、貼心、非渣，強烈懷疑我撿到寶，但其實當天是我要告白的但被反告白了...結果我脫魯了，4/1還沒過完喔，各位單身的人們趕快趁機衝一波吧」，此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有人揭露了告白SOP，留言區蓋起高樓。

▲網友們紛紛留言表示「4/1告白被打槍也比較不丟臉，立馬說，唉唷！開玩笑的帶過」。（圖／翻攝Pexels）
▲網友們紛紛留言表示「4/1告白被打槍也比較不丟臉，立馬說，唉唷！開玩笑的帶過」。（圖／翻攝Pexels）
網友們紛紛留言表示「4/1告白被打槍也比較不丟臉，立馬說，唉唷！開玩笑的帶過」、「我爸媽的結婚紀念日，他們都說他們的婚姻是場玩笑...直到生下了我」、「在愚人節說情話，在情人節說鬼話」、「我滿一年，不過我是故意挑這天，這樣週年會很有趣不是嗎」、「在一起兩年了，每次說我們4/1在一起都被笑」、「我爸媽4/1結婚，真的有人看到喜帖打給他們問『是真的嗎』」、「我們也在4/1確認彼此關係」。

甚至更有人揭露神秘巧思告白的SOP「可以4/1深夜快到00：00告白，如果對方有意思，時間一到4/2就會答應，這樣對方就不會因為以為玩笑而感到不真誠」，「4/1跟他告白，結果隔天才答應我，既然4/2才答應，那就那天才是紀念日，不然4/1太鳥了哈哈哈」、「昨天女友還一直覺得我在開玩笑，晚上過12:00就讓她知道我是來真的」、「我也是這樣的告白方式，而我昨天登記結婚」。（編輯：王柏文）

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