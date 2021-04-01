住捷運末端根本崩潰？隱藏優點曝 通勤族狂喊「最爽站」
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 12:39:00
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，且價格也還算經濟實惠。近日，一名網友在PTT八卦版提到，住在捷運的末端站，幾乎都在很偏僻的地方，但許多通勤族卻認為，捷運末端搭車較容易有座位可以坐，也算是一大優點，貼文曝光掀起網友熱議，專業網友再揭最高CP值站點。
原PO表示，自己家住在捷運松山站附近，捷運還沒開通之前，只能擠市府站，且沒有位子可以坐。直到松山站開了以後，天天有位子，只有在西門站換乘板南線後，至少要站到板橋站才有位子，他認為「缺點在末端站幾乎都在很偏僻的地方就是了」，不禁好奇詢問廣大鄉民「有人也覺得住捷運末端站很爽嗎？」
貼文一出，隨即引發網友共鳴，紛紛回應「我上下班都頭尾站，用1280（月票）很省」、「出來都有位子坐，回家要站很久，打平啦！」「有位子是很爽」；更有一派網友力推「南港展覽館站」，不僅是文湖線、板南線兩線交會，離高鐵的終點站也非常近，「南港展覽館，兩線末端，任君挑選」、「住南港才賺，高鐵跟捷運都末端」。
不過，也有網友認為「每天浪費那麼多時間通勤哪裡爽」、「松山站偏僻？」「象山偏僻嘛？」「你去住淡水試看看」、「不過我覺得位在中心點更爽，去哪都近」、「新店沒坐到位子要站很久」。（編輯：賴詠璿）