30歲男擁「千萬存款」！曖昧女卻大爆氣　眾一聽理由秒懂

一名男網友發文表示自己目前30歲，存款有1200萬，但他不知道這樣會不會「很廢」，因為他目前沒有工作，但自由慣了所以也不急著找，更不可能去打工，但被曖昧對象知道以後，對方卻超生氣，而他也曝光對方不爽的理由，貼文一出，網友全懂了。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己畢業以後就工作，存了一點錢，在26歲時投錢創業，在去年初賣掉，「整體大概賺了10倍，賣掉之後剛好疫情，所以也不急著找工作，這一年就專心投資美股、台股，也運氣不錯，剛好從三月開始進場到現在，帳面加上已實現損益（我都放長線，大部分沒賣）也有30％以上的收益」。





原PO接著說道，也因為這樣讓他更不急著找工作，就慢慢找下一個創業題目，但確實沒有很積極，也沒有特別想買房，目前只有一台二手賓士代步，然而前陣子他認識一個女生，對方各方面都不錯，相處起來也很融洽，是一個很努力、上進的女生，也在某外商成為最快升到某高階主管的優秀模板。





不過就在對方發現原PO沒工作且不積極的態度，就很不開心，認為他沒有企圖心，「然後我可能也有點自豪、或者自傲，隨口說了一句『我有1200萬以上的存款（股票加現金），所以我覺得可以慢慢來』」，豈料對方竟然大爆氣，回應「你覺得自己很了不起嗎？同溫層30歲都有車有房又有上千萬存款，還有更promising的未來，你這樣就滿足了嗎？30歲只有這樣真的很廢」。





▲一名30歲的男網友表示自己有千萬存款，但曖昧對象卻因為1理由大爆氣，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，有些網友認為，「你在所有同齡人裡優秀程度肯定是PR95以上，但她可能是PR99，你拿一般人的標準去預期他的反應沒有意義，對這種強者而言，人生目標和生活態度才是重點，錢只是奮鬥過程理所當然會得到的副產物而已， 拿存款出來說嘴或視為人生成就，其實就反映了你們價值觀根本上的不同」、「1200萬？我覺得很屌欸，30歲有多少人連一半都沒有的」、「三觀中的人生觀不同，你覺得慢慢來，她覺得人生要更積極，都沒錯，只是你們步調不同罷了」。





不過也有網友表示，「1200在台北真的買不到什麼啊，有自己的生涯規劃是另一回事，但是這就跟你一次小考考八九十分，就覺得你是小天才，適合念這個科目一樣，有點太瞧得起自己了」、「1200很多嗎==？看群體吧，如果身邊都是一般工薪階級來說，你的確夠了，但如果另一半條件是年薪上看3.4百萬來說，的確會覺得你因為小小成就就自滿，股票投資有賺有賠，等你套牢或虧損的時候你要怎麼面對～」、「還是別太自滿吧，重點是你的人生目標呢」。（編輯：郭佩蓉）



