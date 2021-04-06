房市／打房發酵　台南新市預售案現轉手潮

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住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹觀察，受到南科帶動，近年新市湧入許多置產客，加上當地預售屋門檻低，首付僅約30至40萬，不少散客常常一次購買4、5戶，盼日後轉手獲利；未料政府打炒房，去年底至今已有許多人提前拋貨，盼獲利了結出場。
但黃睿禹也指出，南科正在擴廠，其從業人員的自住需求仍在，因此即便近期頗多預售屋進入市場，但只要不是接受度較低的樓層、座向，加上新市整體新建案供給量仍不算非常多，因此一般不會滯銷，屋主甚至能小賺20至30萬不等，不至於賠售，而接手者多是之前觀望的買方。
除不少預售屋近期開始進入市場，根據台南市地政局統計今年第一季買賣移轉棟數，新市區364棟較去年同期239棟，增幅也高達52%，是所有行政區中成長幅度最大。黃睿禹分析，新市移轉棟數爆量，以新成屋居多，中古屋則因釋出量少，呈現供不應求。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌進一步說明，新市目前購屋主力來自南科園區客，這類型買方一開始從外地到南科工作，多會先租屋適應環境，一陣子後，因利率低、房租高，例如全新2房月租需2至2.5萬，3房約2.5至2.8萬，最後多會轉租為買，且主要鎖定全新華廈2房含車位總價約600至800萬，3房含車位約700至900萬的物件。