3張發票都槓龜！女再掏一張爽中獎 結局反轉「超傷心」
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 17:55:04｜2021-04-01 18:20:05
最新一期1、2月份統一發票已於3月25日開獎，許多民眾聽聞消息，都會拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有一名女網友連續對了3張發票都與獎金擦身而過，卻在最後終於中獎，讓她開心PO文炫耀。沒想到有網友眼尖揪出問題，發現根本沒中獎，尷尬直喊「第一次對發票吼」。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上貼出3張發票照片，末三碼分別是「296、294、292」，都與1、2月發票頭獎號碼64613291的末三碼「291」相差幾號，讓她無緣拿到獎金。
然而，她又掏出一張發票，發現其號碼竟與1、2月發票特獎號碼95201943的末三碼「943」相同，讓她開心直喊「三個跑掉終於找到一個中了」。
貼文一出，卻有不少網友指出特別獎必須8碼全中才能獲得獎金，直言「特別獎跟特獎都是要8碼全中。其他獎項是看頭獎的號碼」、「沒～200萬跟1000萬的都是要完全對中才有喔」、「中了？中猴是吧」、「第一次對發票齁」、「是對發票新手嗎」。知曉根本沒中獎後，原PO也尷尬直呼「開心po文結果更傷心」。（編輯：陳雅雲）